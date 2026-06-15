Petro pide revisar ingreso de estadounidenses a Colombia tras caso de extranjero señalado de abuso a menor

El presidente, Gustavo Petro, pidió revisar los procedimientos de ingreso de ciudadanos estadounidenses al país luego de conocerse el caso de un extranjero capturado en Bogotá, quien es investigado por presuntos hechos relacionados con un menor de edad.
A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado sostuvo que Colombia debe ser respetada como una nación soberana y rechazó cualquier conducta que atente contra la dignidad de las mujeres, los niños y la población más vulnerable.
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