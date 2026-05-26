Petro se rajó en educación: más deserción y sin infraestructura

Con un saldo negativo terminará el Gobierno del presidente Gustavo Petro su balance en el sector de la educación. El cruce de datos oficiales, de instituciones independientes y centros de pensamiento en el último cuatrienio arroja un estancamiento en los indicadores de deserción escolar, analfabetismo, conectividad e infraestructura. Aún así, el mandatario y su candidato, Iván Cepeda, han hecho de la educación una de sus principales banderas. Aun cuando el ministro Daniel Rojas es enfático en el país y en el exterior en que la inversión en el sector en los últimos cuatro años ha sido la “más alta” y que “por primera vez” invierte más en esto que “en guerra”, el corte de cuentas muestra retrocesos ineludibles. Un botón de muestra es el poco avance en la construcción de sedes universitarias.

1. Deserción escolar en áreas urbanas y rurales

Un análisis del Observatorio de Realidades Educativas (ORE) de la Universidad Icesi, el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana y la Escuela de Gobierno de la Universidad de los Andes revela que, a corte de 2024, 13 de cada 100 estudiantes no se gradúa del colegio a tiempo. Es decir, terminar los grados de la educación media (décimo y undécimo). Ese mismo informe —llamado “Las implicaciones de la inacción en la educación media en Colombia”— también advierte que el porcentaje de cobertura de ese nivel académico en el país pasó del 50,85 % en 2023 al 50,52 % en 2024, según cifras del Sistema Nacional de Información de Educación Básica y Media (Sineb) del Ministerio de Educación.

Esto quiere decir que de dos jóvenes que por edad deberían estar estudiando en esos grados solo uno lo hacía. En esa misma vía, datos delinforme “Educación en Cifras” de la firma Mattilda, pone de presente que el número de jóvenes matriculados para educación básica (grados primero a noveno) y media cayó en 2024, con 9,5 millones, al nivel más bajo desde 2010. En 2015, por ejemplo, hubo 10,2 millones de matrículas. De hecho, al comparar la cifra de 2024 con un año más cercano, 2021, refleja que la caída en tres años fue de 600.000 menos solo en el sector oficial, con marcado impacto en los grados sexto a undécimo, según el Sistema Integrado de Matrícula (Simat). A inicios de 2025 el Mineducación publicó las cfiras de deserción escolar interanual con corte a 2023, que muestra el número de estudiantes que de un año para otro no se matriculan. Fue del 3,7 % o 335.364 estudiantes que dejaron de estudiar y que reflejaron las segundas cifras más altas en una década.

2. Analfabetismo sube y conectividad baja

La cantidad de gente que no sabe leer ni escribir también queda en deuda con el Gobierno Petro, al menos en las zonas rurales. Cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) exponen que la tasa de analfabetismo en la población mayor de 15 años fue del 3 % en zonas urbanas, mientras que en zonas rurales alcanzó el 10,4 %. Lo que quiere decir que fue más de tres veces superior. Entre tanto, un estudio sobre la educación rural en el país elaborado por el Laboratorio de Economía de la Educación de la Javeriana reveló que, para 2023, el 79,8 % de la sedes educativas rurales no cuentan con acceso a internet, el 59,7 % no cuenten con aulas de informática e incluso el 18,1 % no tiene servicio de energía eléctrica.

3. Avance del 8 % en promesas de infraestructura

El ministro Rojas pasó de decir en agosto de 2024 —cuando llegó al cargo— que el “Gobierno del Cambio” tenía la meta de “construir y dejar financiadas 100 sedes universitarias” a aclarar que se trataba era de “espacios educativos”. De paso, esa entidad también se bajó el listón al pasar la meta a 42 proyectos de infraestructura. De esa nueva aspiración, sin embargo, solo ocho lo cuentan como “terminados”, catorce tienen un avance de entre el 1 y 10 % y otros diez tienen avance del 0 %. Y de esos ocho finalizados, uno se trató de construcción, mientras que los otros cinco son de dotación y los restantes dos son de estudios y diseños —o sea, planes que aún están en el papel—. El proyecto de construcción se desarrolló en Popayán con el Colegio Mayor del Cauca, que consistió en aulas modulares: estructuras metálicas que pueden transportarse e instalarse con facilidad.

Educación: Tema poco abordado