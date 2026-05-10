Uniatlántico de Soledad cuesta $47.000 millones y sigue en “la primera piedra”, ¿qué hay detrás?

“¡Educación primero al hijo del obrero, educación después al hijo del burgués!”, ese fue el cántico que sonó cuando el ministro de Educación, Daniel Rojas, estuvo en el municipio de Soledad poniendo el primer ladrillo para la esperada construcción de la Universidad del Atlántico en esa zona. Una infraestructura prometida desde hace meses, pero que, luego de varios anuncios y pese a estar en construcción, todavía no se ha llevado a cabo. Justamente a finales de enero de este año, Rojas publicó un mensaje en su cuenta de X asegurando que “por primera vez, la universidad pública llegará a Soledad”.

El proyecto contempla una inversión de 47.000 millones de pesos y es financiado por el Gobierno Nacional. Ese día, Rojas destacó que “hoy pusimos la primera piedra de la nueva sede de la Universidad del Atlántico en Soledad”. Es más, el MinEducación dijo que se seguía “llevando el derecho a la educación a donde nadie miraba antes” y que “los hijos e hijas de la clase trabajadora de Soledad, que hacen posible que Barranquilla sea una ciudad próspera, ahora podrán acceder a la educación superior pública, gratuita y de calidad”.

Sin embargo, esa “primera piedra” ha sido, apenas, de lo poco que se ha construido ya en tres meses. ¿Fue solo un show mediático? Lea también: $69 mil millones embolatados: alerta por becas financiadas con recursos públicos

Los líos para su realización

El municipio de Soledad colinda con Barranquilla, pero, en términos de infraestructura y desarrollo, todavía no se puede comparar con la capital del Atlántico. Esta sede universitaria tiene gran importancia para la comunidad, ya que representa una posibilidad de acceso a estudios superiores públicos para estudiantes del municipio que, de no ser así, tendrían que trasladarse hasta Barranquilla. Fue presentada a inicios de este año como un pilar de la educación superior en el departamento. La ampliación de esta sede universitaria proyecta beneficiar a 2.000 estudiantes. Con una inversión de $44.468 millones, financiados por el Ministerio de Educación, Findeter y la Alcaldía de Soledad, la obra tiene previsto ejecutarse durante este año y ser entregada en el último trimestre. Tan solo unos meses después de que acabe la gestión de Gustavo Petro. Pero el tiempo no se detiene. Lo prometido, al parecer, una vez más queda en eso: palabras, fotos y un compromiso ilusorio.

Las denuncias

Hace unas semanas, el representante electo Daniel Briceño fue hasta el lote en Soledad donde se está llevando a cabo la construcción de esta sede de la Universidad del Atlántico. No era la primera vez que iba, pero sí encontró lo mismo que ya había visto: un lote vacío, con poca gestión, apenas unas cuantas maquinarias en el terreno baldío y muchos sueños desperdiciados en la obra que sigue prometiendo una institución educativa en un municipio que sigue esperándola. A través de un video difundido en redes sociales, Briceño cuestionó las demoras en la construcción de esta universidad prometida, pero con la que han hecho ‘la vista gorda’. “Hoy vuelvo seis meses después y lo único que encontramos es una máquina allá al fondo que está haciendo huecos, pero no hay trabajadores y no hay absolutamente nada”, afirmó. Briceño también criticó el acto simbólico de inicio de obra liderado por el Gobierno. “El ministro de Educación, el señor Daniel Rojas, vino a hacer un ‘show’ y a poner la supuesta primera piedra”, señaló. De acuerdo con lo que aseguró el representante electo, el avance de la obra sería mínimo frente a los recursos comprometidos. “Estamos ya entrando en el mes de mayo y el avance real es del 8%. Cuando vine hace seis meses, el avance era del 1%, ahora van en el 8%. Sin embargo, no sabemos el avance del 8% de qué se trata, porque hay más de 44 mil millones de pesos comprometidos aquí”, dijo.

Además, denunció problemas contractuales que habrían afectado el desarrollo del proyecto. “Esta obra se encuentra ya con varios problemas. Ha sido cedida, el contratista se quebró, tuvieron que buscar un nuevo contratista, ha sufrido suspensiones” y remató diciendo que “a la gente de Soledad le han mentido varias veces. Le ha mentido Petro, le ha mentido el ministro de Educación”.

¿Qué dice el MinEducación?