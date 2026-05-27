Colombia, entre los países con peor desigualdad de ingresos en 2025 junto a Sudáfrica

Calcular la totalidad de los ingresos que reciben los ciudadanos de un país no es una tarea sencilla, además de ser inexacta. Sin embargo, un estudio realizado por Our World in Data, con base en los datos provenientes de la Plataforma de Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial, evidenció que los ingresos se distribuyen de manera muy desigual, tanto entre países como dentro de ellos. El coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad y que expresa la distribución en un valor entre cero y uno, siendo este último el nivel más alto de desigualdad, reveló que Colombia lideró el listado en 2025 con un puntaje de 0,54, (igual que en 2024) y el mismo de Sudáfrica. Siga leyendo: 793.000 colombianos dejaron de ser pobres multidimensionales en 2025; ¿qué sigue pendiente? “El coeficiente de Gini tiene la ventaja de facilitar las comparaciones internacionales en materia de desigualdad. Igualmente, su fortaleza radica en la relativa disponibilidad de datos en materia de ingresos, los cuales constituyen el insumo principal del coeficiente de Gini”, señaló Remi Stellian, profesor de economía de la Universidad Javeriana. Agregó: “Sin embargo, la desigualdad es un fenómeno multidimensional. La distribución del ingreso permite capturarla, aunque de manera parcial. La desigualdad también surge en materia de acceso a la salud y la educación”.

La desigualdad no es lo mismo que pobreza

Frente al preocupante resultado de que el país encabece el listado, Alejandro Espitia, politólogo y docente universitario, coincidió en que Colombia es una nación desigual, aunque señaló que comparte características similares con sus pares en la región. No obstante, aclaró que desigualdad no es lo mismo que pobreza. “Puede existir un país muy pobre pero muy igualitario, y un país sin pobreza pero muy desigual”, añadió. Para Espitia, el principal problema de Colombia sigue siendo la pobreza y no necesariamente la desigualdad. Aseguró que cerca de dos tercios de la reducción de la pobreza en el país se explican por el crecimiento económico, una dinámica que, aunque ha perdido ritmo frente a hace 15 años, todavía muestra avances. “Cuando Colombia crece, la pobreza baja”, afirmó. Sin embargo, advirtió que el impacto sobre la desigualdad ha sido mucho más limitado y recordó que la economía colombiana ya completa cuatro años creciendo por debajo del promedio histórico.

Después de los dos países mencionados, aparecen Zambia con 0,51 puntos; y Brasil, Panamá y Mozambique con 0,50, los tres con el mismo nivel. Para Stellian, que Colombia, Sudáfrica o Brasil aparezcan en la parte alta del listado sugiere que “la desigualdad puede alcanzar niveles muy altos durante décadas. Sin embargo, existe un consenso en afirmar que la desigualdad tiene efectos negativos sobre la economía”.

¿Qué es desigualdad?

La desigualdad es otro factor a tener en cuenta debido al malestar que genera en la población. El docente enfatiza en que esta contribuye a incrementar la incertidumbre, el sentimiento de vulnerabilidad y la inseguridad. Adicionalmente, puede generar desconfianza en las instituciones y en el gobierno, desencadenando actos violentos y conflictos internos. Para dar solución a este problema, Stellian señaló que la “política pública debería trabajar en varios ejes: educación, lucha contra la informalidad, reforma agraria e inversiones en infraestructura con prioridad en las regiones y en las poblaciones históricamente marginadas”. Añadió: “Esto es todo un reto. No solamente es necesario contar con una capacidad sólida de gasto público (hoy en día difícil debido al deterioro de las finanzas públicas), sino también con talento humano que implemente y monitoree los proyectos correspondientes, además de que rinda cuentas”. Cerrando la lista de los diez primeros aparecen cuatro países de Latinoamérica y uno africano. Ecuador y Honduras obtuvieron un puntaje de 0,46, seguidos de Costa Rica, Guatemala y la República Democrática del Congo con 0,45. De hecho, en los siguientes cinco puestos, tres países más de la región vuelven a aparecer, mientras que otro africano también se suma. Siga leyendo: Inflación del 2025 golpeó más a pobres que a ricos y clase media en Colombia, ¿aumentará la pobreza en 2026?

Latinoamérica y Áfricas, las regiones más desiguales

Latinoamérica y África son las regiones que, según el listado, presentan mayores desigualdades en ingresos. “Hay que reconocer el legado de las estructuras socioeconómicas heredadas de la colonización, con una alta concentración de la tierra, instituciones excluyentes y administraciones públicas débiles, que carecieron de poder y recursos para impulsar reformas sociales claves en materia de salud y educación”, agregó el académico. La industrialización incompleta y la alta dependencia económica de productos primarios son otros factores mencionados por el docente. “Las economías latinoamericanas y africanas quedan atrapadas en una especie de trampa del subdesarrollo que actúa en contra de la reducción de la desigualdad. Sí existen espacios para actuar y, por lo tanto, para deshacerse de este legado. Sin embargo, esto toma tiempo, cuesta dinero, es riesgoso y puede contradecir los intereses de corto plazo”, agregó Remi.

Para encontrar el primer país europeo hay que descender hasta el puesto 25, donde aparece Bulgaria con un puntaje de 0,39; seguido de Israel y Kosovo, que obtuvieron un puntaje de 0,38. Estados Unidos, una de las tres potencias más importantes del mundo, ocupa el lugar 18 con 0,42; muy por encima de Rusia y China, que comparten el mismo puntaje de 0,36.

Europa, donde hay menor desigualdad