Colombia, entre los países con peor desigualdad de ingresos en 2025 junto a Sudáfrica

Calcular la totalidad de los ingresos que reciben los ciudadanos de un país no es una tarea sencilla, además de ser inexacta.
Sin embargo, un estudio realizado por Our World in Data, con base en los datos provenientes de la Plataforma de Pobreza y Desigualdad del Banco Mundial, evidenció que los ingresos se distribuyen de manera muy desigual, tanto entre países como dentro de ellos.
El coeficiente de Gini, que es una medida de desigualdad y que expresa la distribución en un valor entre cero y uno, siendo este último el nivel más alto de desigualdad, reveló que Colombia lideró el listado en 2025 con un puntaje de 0,54, (igual que en 2024) y el mismo de Sudáfrica.
Siga leyendo: 793.000 colombianos dejaron de ser pobres multidimensionales en 2025; ¿qué sigue pendiente?
“El coeficiente de Gini tiene la ventaja de facilitar las comparaciones internacionales en materia de desigualdad. Igualmente, su fortaleza radica en la relativa disponibilidad de datos en materia de ingresos, los cuales constituyen el insumo principal del coeficiente de Gini”, señaló Remi Stellian, profesor de economía de la Universidad Javeriana.
Agregó: “Sin embargo, la desigualdad es un fenómeno multidimensional. La distribución del ingreso permite capturarla, aunque de manera parcial. La desigualdad también surge en materia de acceso a la salud y la educación”.