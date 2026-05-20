“Si a mí me mandan a una embajada, siento que me castigaron”: Petro habló sobre Laura Sarabia y su puesto en Reino Unido

La ahora embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y mano derecha del presidente, quien ha estado involucrada en varios escándalos de este Gobierno, quedó en medio de unas declaraciones que dio Gustavo Petro en medio de una entrevista radial en la que dijo que, si a él lo enviaran a una embajada, sentiría que lo “castigaron”.
Durante su intervención en la entrevista con Caracol Radio, Petro habló de varios aspectos que involucran a Sarabia y a otros funcionarios del Gobierno.
Entre ellos, el caso de Daniela Andrade, que llegó a ser propuesta para una notaría por recomendación de Sarabia gracias a que eran amigas, aunque afirmó que las irregularidades solo se conocieron después.