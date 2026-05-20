“Si a mí me mandan a una embajada, siento que me castigaron”: Petro habló sobre Laura Sarabia y su puesto en Reino Unido

La ahora embajadora de Colombia en Reino Unido, Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y mano derecha del presidente, quien ha estado involucrada en varios escándalos de este Gobierno, quedó en medio de unas declaraciones que dio Gustavo Petro en medio de una entrevista radial en la que dijo que, si a él lo enviaran a una embajada, sentiría que lo “castigaron”. Durante su intervención en la entrevista con Caracol Radio, Petro habló de varios aspectos que involucran a Sarabia y a otros funcionarios del Gobierno. Entre ellos, el caso de Daniela Andrade, que llegó a ser propuesta para una notaría por recomendación de Sarabia gracias a que eran amigas, aunque afirmó que las irregularidades solo se conocieron después.

“La señora Laura Sarabia la propuso para una notaría porque era su amiga, y solo supimos de las cosas después”, dijo el presidente. Sin embargo, fue cuestionado por el tema de corrupción en su gestión, sobre todo por ciertos nombramientos que habría tenido Sarabia en las EPS intervenidas, y que a la final ella sigue con un puesto en la embajada de Reino Unido. “Cuando se nombran personas, se deben hacer o por concurso, que debe ser la norma general, o si son de su entorno personal. Yo como nombro una persona que va a estar al lado mío, miren las equivocaciones que me han pasado. Yo no conocía a Laura Sarabia antes de elecciones. A Angie Rodríguez, que la sucede después de que pasa el señor Jorge Rojas, unas horas, tampoco la conocí antes”, afirmó.

Laura Sarabia durante su posesión como embajadora de Colombia en el Reino Unido

Lea también: “No participé”: Laura Sarabia le responde a Petro y pide a la Fiscalía que lo llame a declarar Además, el jefe de Estado sostuvo que muchas de las personas que integran el Gobierno las ha conocido durante el ejercicio de sus funciones públicas y señaló la dificultad de conocer personalmente a todos los funcionarios y contratistas del Estado. “No puedo conocer un millón de personas que son las que integran el Estado, el poder ejecutivo, como empleados o contratistas, eso es imposible”, dijo Petro. Además, reflexionó sobre la confianza depositada en algunos funcionarios y cómo el ejercicio del poder puede cambiar a las personas. “Uno confía en ciertas personas, y no todas, cuando pasan por el poder siguen siendo las mismas personas de antes de pasar por el poder”, aseguró.

En otras noticias: Ramírez Cobo: el “intocable” que une la corrupción en la UNGRD y el lío de las EPS Por otro lado, también habló sobre el caso de la UNGRD y sostuvo que los responsables ya identificados, entre ellos Olmedo López y Sneyder Pinilla, estarían vinculados a estructuras de corrupción política. El jefe de Estado en la entrevista también afirmó que detrás del entramado habría “mafias de la política nacional” relacionadas con millonarios desfalcos en la Fiduprevisora y la UNGRD.

Luego, matizó su discurso y explicó además que, en el caso de Sarabia, no sabe “por qué a las mujeres les pasa que se vuelven presas de los ataques y despedazan a la persona. Y una persona joven siempre tiene el derecho de hacerse como persona”. El presidente rechazó lo que calificó como un “descuartizamiento” mediático contra funcionarias jóvenes y aseguró que el debate debería centrarse en “las cabezas de la corrupción” y no en destruir la vida personal de quienes apenas comienzan su trayectoria política. Lea también: Petro arranca su balance para ayudar en elecciones a Cepeda, pero omite estos temas en los que se raja

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