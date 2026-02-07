Ramírez Cobo: el “intocable” que une la corrupción en la UNGRD y el lío de las EPS

El nombre de Jaime Ramírez Cobo está asociado a dos de los principales escándalos del gobierno de Gustavo Petro: la red corrupta detrás de la compra de los 40 carrotanques de la UNGRD y la controversia por las hojas de vida de quienes a la postre fueron designados interventores de EPS, en la que es señalado como el puente con Laura Sarabia, exdirectora del Dapre y hoy embajadora de Colombia en Reino Unido.
Ramírez Cobo ha vuelto a ser nombrado recientemente luego de que a finales de enero, Petro acusara a Sarabia, su antigua mano derecha, de recomendar varias hojas de vida para ser interventores. Según el mandatario, los designados llegaron a hacer negocios con el dinero público de la salud.
“Yo le dije a usted que por política no se mete ni un solo interventor, escoja usted a los mejores. Y usted se dejó engañar, y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero Laura dijo que era yo”, le dijo Petro a Luis Carlos Leal, exsuperintendente de Salud. “Eso se tiró como un año la intervención y la reforma a la salud. Usted creyó en ella. Esos interventores fueron a hacer business (negocios). Debe perder la ingenuidad”, concluyó.