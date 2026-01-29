“No participé”: Laura Sarabia le responde a Petro y pide a la Fiscalía que lo llame a declarar

La embajadora de Colombia ante Reino Unido, Laura Sarabia, le respondió este jueves al presidente Gustavo Petro el dardo que le lanzó esta semana sobre el presunto “engaño” que ella cometió para nombrar a los interventores encargados de administrar varias EPS bajo control de la Superintendencia de Salud.
El nombre de la excanciller, exjefe de despacho y quien tuvo otros cargos en el círculo más cercano al mandatario, salió a colación esta semana durante un evento en el que Petro habló de la “ingenuidad” que tuvo el exsuperintendente Luis Carlos Leal al dejarse engañar con unas hojas de vida para designar interventores para las EPS que él asegura nunca autorizó.