Camila Osorio avanzó sin problema a los cuartos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos

La tenista colombiana Camila Osorio logró superar a la indonesia Janice Tjen, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-0, para avanzar a los cuartos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos.
La cucuteña logró dos aces, y registró un 78% de efectividad en su primer servicio, y un 65% de puntos ganados con ese saque, mientras que, con el segundo servicio, ganó el 50% de los puntos del partido.
Osorio logró vencer a la siembra número uno del torneo, y ahora se convierte en la gran favorita para seguir en busca del título, su segundo del año, ya que en Filipinas ganó en enero.