Camila Osorio avanzó sin problema a los cuartos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos

Osorio logró vencer a la siembra número uno del torneo, y ahora se convierte en la gran favorita para seguir en busca del título, su segundo del año, ya que en Filipinas ganó en enero.

La cucuteña logró dos aces, y registró un 78% de efectividad en su primer servicio , y un 65% de puntos ganados con ese saque, mientras que, con el segundo servicio, ganó el 50% de los puntos del partido.

La tenista colombiana Camila Osorio logró superar a la indonesia Janice Tjen, con parciales de 6-3, 3-6 y 6-0, para avanzar a los cuartos de final del WTA 250 de Rabat en Marruecos.

De esta manera, la colombiana logró otro paso importante en busca del título del WTA 250 de Rabat, en Marruecos, y ahora espera a su rival para los cuartos de final del torneo, en el que también está la antioqueña Emiliana Arango, quien se mide a Anna Bondar.

Camila y Emiliana han tomado este torneo también como preparación para lo que afrontarán la próxima semana, el Roland Garros, segundo Grand Slam del año.

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Los puntos ganados hasta ahora, por sus dos victorias en Rabat le han permitido a Camila seguir mejorando casillas en el ranquin de la WTA y ahora aparece en la casilla 77, que la confirma como la carta número uno de Colombia.

Su presencia en Roland Garros será la cuarta en su carrera; en 2022 y 2023 avanzó hasta segunda ronda, mientras que en 2021, el año de su debut, se quedó en primera ronda.

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En general, en los Grand Slam, Camila ajusta siete victorias y diez derrotas desde su debut en 2021, siendo su mejor actuación su avance hasta tercera ronda en Wimbledon de 2021.