Petro tiene varios cargos clave sin llenar, ¿moneda de cambio por reformas?

Dar votos a cambio de puestos es una de las prácticas más longevas del ejercicio del poder y aplica no solo entre personas que quieren ocupar cargos en un gobierno sino en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Por más que Gustavo Petro prometiera en campaña que no iba a caer en las mismas prácticas de siempre, no pudo –o no quiso– cambiar la forma en que se transa el apoyo de los congresistas a los proyectos gubernamentales.

Lo que no era tan común es que varias carteras del alto Gobierno estuvieran tanto tiempo en encargo, es decir, sin el nombramiento de un funcionario o funcionaria a cargo ya sea porque el Ejecutivo no hubiera logrado consensos con las bancadas para decidirse por una cuota política o sencillamente porque el jefe de Estado no sabe a quién poner.