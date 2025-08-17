María Carolina Hoyos reveló cómo vivió la agonía y muerte de su hermano Miguel Uribe Turbay

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, volvió a hablar sobre la muerte del senador asesinado en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. En diálogo con Semana, Hoyos Turbay, describió cómo fueron los días de hospitalización en la Fundación Santa Fe, el impacto en la familia y la forma en que enfrentan la pérdida. “Lo más duro fue verlo conectado a tantas máquinas, con tantos tubos, pero siempre con la esperanza de que iba a reaccionar”, confesó. Durante las semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, la familia se aferró a la fe y a los mensajes de apoyo que llegaban de todo el país.

En su relato, Hoyos destacó el trabajo del equipo médico que intentó salvarle la vida al senador. “El doctor Hakim y todo su equipo hicieron lo imposible. Nos explicaban cada procedimiento, cada mínimo avance o retroceso, y nos dieron fortaleza en medio de tanta incertidumbre”. También recordó cómo la familia trató de transmitirle fuerza a Miguel Uribe, aún cuando los pronósticos eran reservados. “Todos los días le hablábamos, le contábamos de su hijo, de su esposa, de lo mucho que lo necesitábamos. Queríamos que él sintiera que no estaba solo”. Conozca: El mensaje del neurocirujano de Miguel Uribe en el funeral: “Trabajamos muy duro y casi lo logramos; fue un luchador” La hermana del senador reveló que uno de los momentos más difíciles fue explicarle la situación al hijo pequeño de Miguel. “Él preguntaba por su papá, quería verlo, y teníamos que decirle que estaba en el hospital luchando. Es un niño muy valiente, pero el vacío es inmenso”.

La imagen del hijo de Miguel Uribe con una rosa junto al féretro de su padre. Imagen: Colprensa.