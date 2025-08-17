x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

María Carolina Hoyos reveló cómo vivió la agonía y muerte de su hermano Miguel Uribe Turbay

En entrevista con Semana, la exviceministra y hermana de Miguel Uribe Turbay relató los momentos más dolorosos de la hospitalización del senador tras el atentado del 7 de junio, habló de su hijo, de la fortaleza de su familia y agradeció a los médicos que lo acompañaron hasta el final.

  • María Carolina Hoyos habló de los momentos más dolorosos durante la hospitalización de su hermano, Miguel Uribe Turbay. Imagen: Colprensa.
    María Carolina Hoyos habló de los momentos más dolorosos durante la hospitalización de su hermano, Miguel Uribe Turbay. Imagen: Colprensa.
  • La imagen del hijo de Miguel Uribe con una rosa junto al féretro de su padre. Imagen: Colprensa.
    La imagen del hijo de Miguel Uribe con una rosa junto al féretro de su padre. Imagen: Colprensa.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 9 horas
bookmark

María Carolina Hoyos, hermana de Miguel Uribe Turbay, volvió a hablar sobre la muerte del senador asesinado en un atentado el pasado 7 de junio en Bogotá. En diálogo con Semana, Hoyos Turbay, describió cómo fueron los días de hospitalización en la Fundación Santa Fe, el impacto en la familia y la forma en que enfrentan la pérdida.

Lo más duro fue verlo conectado a tantas máquinas, con tantos tubos, pero siempre con la esperanza de que iba a reaccionar”, confesó. Durante las semanas en la Unidad de Cuidados Intensivos, la familia se aferró a la fe y a los mensajes de apoyo que llegaban de todo el país.

En su relato, Hoyos destacó el trabajo del equipo médico que intentó salvarle la vida al senador. “El doctor Hakim y todo su equipo hicieron lo imposible. Nos explicaban cada procedimiento, cada mínimo avance o retroceso, y nos dieron fortaleza en medio de tanta incertidumbre”.

También recordó cómo la familia trató de transmitirle fuerza a Miguel Uribe, aún cuando los pronósticos eran reservados. “Todos los días le hablábamos, le contábamos de su hijo, de su esposa, de lo mucho que lo necesitábamos. Queríamos que él sintiera que no estaba solo”.

Conozca: El mensaje del neurocirujano de Miguel Uribe en el funeral: “Trabajamos muy duro y casi lo logramos; fue un luchador”

La hermana del senador reveló que uno de los momentos más difíciles fue explicarle la situación al hijo pequeño de Miguel. “Él preguntaba por su papá, quería verlo, y teníamos que decirle que estaba en el hospital luchando. Es un niño muy valiente, pero el vacío es inmenso”.

La imagen del hijo de Miguel Uribe con una rosa junto al féretro de su padre. Imagen: Colprensa.
La imagen del hijo de Miguel Uribe con una rosa junto al féretro de su padre. Imagen: Colprensa.

María Carolina aseguró que, pese al dolor, la familia encuentra fortaleza en la unión y en la fe. “Miguel nos deja un ejemplo de servicio, de honestidad y de amor por Colombia. Nuestro compromiso es seguir adelante con sus banderas y no dejar que su sacrificio sea en vano”.

El cuerpo del senador fue despedido en Bogotá en medio de homenajes políticos y ciudadanos. “Ver tantas personas acompañándonos fue un consuelo enorme. Sentimos que Miguel no se fue solo, que el país entero lo abrazó en ese último adiós”, expresó la Hoyos.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida