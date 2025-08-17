Así es como la familia del gobernador del Caquetá ha sido víctima de disidencias: lanzan alerta tras ataque a finca de su esposa

La familia del gobernador del Caquetá, Luis Francisco Ruiz, se pronunció tras el ataque armado ocurrido en una finca de propiedad de su esposa, ubicada en la vereda El Rubí, entre el municipio de El Paujil y Cartagena del Chairá, en Caquetá.

Sus allegados se pronunciaron tras el ataque y expresaron su rechazo a lo ocurrido. Manifestaron que se trata de un hecho doloroso que altera la tranquilidad del departamento y solicitaron a las autoridades avanzar con celeridad en las investigaciones para dar con los responsables.

De acuerdo con el gobernador, los hombres llegaron hacia las cinco de la mañana, sacaron a los ocupantes de sus camas y los obligaron a arrear el ganado, que luego fue robado en su totalidad. “Se llevaron el fruto de más de cuarenta años de trabajo de esa familia y destruyeron las instalaciones con explosivos”, afirmó.