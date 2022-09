Esto último no es otra cosa que evitar la confrontación directa en varios niveles, como operaciones contras grupos ilegales, delincuencia o, incluso, evitar choques con manifestantes en situaciones específicas. Dos ejemplos recientes fueron los bloqueos de la última semana en el Bajo Cauca Antioqueño –que derivaron en el robo de mercancía de camiones que estaban inmovilizados en las vías– y el no uso del Esmad para frenar las escaramuzas que se registraron en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, durante las marchas del pasado lunes contra el Gobierno.

“Si no nos permiten actuar, o si podemos terminar castigados por hacerlo, ¿por qué arriesgar la vida? No hay un lineamiento claro desde la comandancia y desde el mismo gobierno”, confirmó otro oficial al ser consultado sobre lo que pasa en las tropas.

EL COLOMBIANO también supo que en los enfrentamientos del 9 de septiembre entre Ejército y ELN en Arauca, que dejaron un soldado muerto y 4 heridos, se habría pedido respaldo aéreo para “ametrallar o ablandar la zona”, que en la jerga castrense es una solicitud de ayuda para que no los copen o rodeen durante un combate, pero no habría tenido una respuesta positiva. El resultado negativo, cosa que se investiga si es verdad, fue lo que impactó en la humanidad de 5 uniformados.

Esto alimenta la zozobra, porque con la salida de los primeros 21 generales en la Policía solo quedaron 8, incluyendo a Sanabria, para comandar una fuerza que suma más de 170.000 personas. Además, esto tiene una punta política que toca con la paz total. Si bien ya hay 10 narcobandas que declararon el cese unilateral del fuego, en las filas oficiales no es claro si ellos sí podrán o no seguir actuando.

El general Henry Sanabria firmó este 25 de septiembre el instructivo 009, con el cual estableció las nuevas directrices de funcionamiento de la Policía en situaciones de “restablecimiento del orden”. Lo primero es que se ratifica la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), con la cual se establece que primero se debe acudir a acercamientos con los manifestantes o promotores de alteraciones, con el fin de evitar las confrontaciones. De hecho, en cuanto a marchas, se sugiere: “El acompañamiento a la manifestación pública debe ser, en lo posible, discreto, para que la presencia de los miembros de la Policía Nacional no sea aprovechada por los manifestantes para incitar al odio”. En otros escenarios, cuando haya obstrucción de vías o actos violentos –y el diálogo previo no sirva–, se debe proceder al restablecimiento del orden “incluso por la fuerza”, pero identificando a los líderes de las alteraciones para capturarlos. Esto, además, es parte de la transformación del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), por lo que se deja una premisa clara para toda protesta: “Prima el derecho a la manifestación pública por encima del derecho del buen nombre que se afecta con las expresiones ofensivas, chocantes, impactantes, indecentes, escandalosas o excéntricas. Por ello no debe haber reacción ante tales injurias o calumnias”. Todo esto no ha caído bien en buena parte de la institución.