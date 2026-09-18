¿Remezón en el DNI? Habrían pedido renuncia protocolaria a funcionarios recién nombrados

El gobierno del presidente Abelardo De la Espriella ha venido adelantando una depuración y reorganización en diferentes entidades del Estado, algo que suele ocurrir durante las transiciones de mando. Una de ellas sería la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, donde, según trascendió, se habría pedido la renuncia protocolaria a varios funcionarios recién nombrados. En este caso, trascendió que el director general de la DNI, el general (r) Jorge Andrés Zuluaga López, cerebro de la Operación Jaque, habría pedido esas dimisiones a oficiales que justo habían llegado, según Caracol Radio. Zuluaga está en el cargo desde este 11 de septiembre. Por su parte, los funcionarios habían sido nombrados bajo la orden del anterior director encargado, Carlos Ríos. Este es, actualmente, el jefe del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre). Le puede interesar: Autoridades avanzan en más de 100 investigaciones por presunta corrupción durante el Gobierno Petro: ¿qué casos?

Los nombres clave a los que se les solicitó la renuncia en la DNI

Las personas a quienes se les habría pedido la renuncia serían Laura Melissa Ceballos Delgado (Dirección de Gestión Institucional), el coronel (r) José Eduardo Cruz Silva (Contrainteligencia), el coronel (r) Giovanni Antonio Madariaga (Dirección de Inteligencia) y el teniente coronel (r) Carlos Arturo Narváez Martínez (Asesor de la Dirección General). Este último ya había estado en la DNI durante el gobierno de Iván Duque, mientras que Ceballos Delgado sería cercana al actual director del Dapre. Otros nombres incluirían al coronel Hernando Antonio Vallejo (Subdirector de Operaciones) y al teniente coronel (r) Jorge Ignacio Calixto Guauque (Subdirector de Análisis). Ahora bien, la renuncia protocolaria no implica el retiro definitivo de los funcionarios, sino que es una figura en la que estos ponen sus cargos a disposición de quien los nombra para que este determine si continúan o si se mueven para otra posición.

Antecedentes: Los escándalos que salpican la inteligencia estatal

El DNI viene de haber tenido escándalos durante la presidencia de Gustavo Petro. Por ejemplo, el de los “archivos de Calarcá”, que destapó que las disidencias de las Farc usaron los ceses al fuego de la política de “paz total” para duplicar sus filas, reclutar menores y planear masacres. En esa polémica se reveló la presunta infiltración de la guerrilla en la cúpula estatal, salpicando con supuestos nexos al general Juan Miguel Huertas del Ejército y a Wilmar Mejía, entonces director de inteligencia estratégica de la DNI, además de revelar la presencia de un ciudadano chino vinculado al tráfico de armas y oro ilegal en sus campamentos. Entérese: Los informes de seguridad del DNI cayeron 44 % en el último año del Gobierno Petro

Reorganización institucional y cambios en la Política Criminal

Volviendo a las renuncias, estas llegan en la misma semana en que el Gobierno Nacional pidió la renuncia de los diez miembros de la Comisión Asesora para la Política Criminal, que está integrada por 10 académicos con experiencia en materia de política criminal, criminología, derecho constitucional, derecho penal y ciencias afines. En ese caso, no fue una renuncia protocolaria, sino que los miembros a los que se les pidió dar un paso al costado venían del gobierno de Gustavo Petro. El abogado Óscar Santamaría le explicó a EL COLOMBIANO que ese tipo de renuncias son habituales. Le puede interesar: Jorge Andrés Zuluaga, general (r) y cerebro de la Operación Jaque, sería el nuevo director de la DNI “Es normal que pidan las renuncias, porque llega un nuevo gobierno. Cada uno, dependiendo de su ideología, tiene su forma de cómo combatir el crimen”. Luego, se refirió concretamente a la línea de pensamiento del presidente Abelardo de la Espriella. “Es de derecha; el doctor Abelardo de la Espriella llegó con una nueva visión de cómo combatir el crimen y por eso pidió la renuncia. A raíz de eso, nombra a otros expertos que sigan esa formación en criminología, victimología, derecho penal y derechos humanos. Sobre todo, que entiendan qué es la política criminal y cómo reducir y combatir el crimen”, sostuvo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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