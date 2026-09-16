Autoridades avanzan en más de 100 investigaciones por presunta corrupción durante el Gobierno Petro: ¿qué casos?

Se estarían moviendo los procesos en Fiscalía y en diferentes organismos de control por presuntos hechos de corrupción relacionados con el gobierno de Gustavo Petro. Según informó Noticias RCN, serían más de 100 investigaciones que estarían en diferentes etapas. En el ente acusador, la coordinación de esos procesos estaría en manos de Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la corrupción. Entre las entidades que acumularían más denuncias están el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia de Sustitución de Tierras. Le puede interesar: Estos son los activistas de Petro a los que la UNP les ha quitado escoltas y camionetas Los procesos pretenden establecer si en esos organismos se presentaron actuaciones que puedan constituir irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades, si las hay, según avance cada investigación.

Falta de recursos e investigadores frena el avance de los expedientes

No obstante, detrás de la cantidad de procesos se estaría presentando otro problema: los recursos disponibles para investigar. Porque, si bien algunas de las diligencias ya se estarían realizando mediante Policía Judicial, las investigaciones requieren personal especializado para avanzar en cada expediente, y habría dificultades para tener los recursos para contratar investigadores que asuman los procesos. Esto, debido a que cada caso puede requerir temas de análisis financiero, recolección de documentos, entrevistas, peritajes y otros asuntos para determinar lo ocurrido. En ese sentido, mientras crece el número de investigaciones, también lo hace el desafío para las entidades encargadas de sacar conclusiones. En junio, EL COLOMBIANO recogió una recopilación de los 90 escándalos de Petro durante su gobierno. Se trató de un gobierno con líos familiares que implican problemas con la Justicia, hechos de corrupción, peleas con otras instituciones del Estado, presunto nepotismo y hasta devaneos machistas, misóginos y racistas.

Del MinIgualdad a la UNGRD: los escándalos bajo la lupa de las autoridades

Precisamente del Ministerio de la Igualdad hubo un escándalo que tuvo que ver con el Fondo para la Promoción de la Igualdad y la Equidad, creado como el brazo financiero y de contratación flexible de esa entidad. El Fondo tuvo líos por su ineficiencia administrativa y su falta de transparencia. De hecho, el principal escándalo radica en su nula ejecución presupuestal, pues auditorías de la Contraloría revelaron que, a pesar de recibir asignaciones multimillonarias, el fondo mantuvo su ejecución real en niveles cercanos al 0%, congelando los recursos destinados a los programas sociales. Pero lo poco que ejecutaron fueron para contratar operadores logísticos y mover gente en elecciones. Otra de las grandes polémicas del gobierno Petro fue el saqueo a la UNGRD. En este, la polémica compra a dedo de 40 carrotanques por $46.800 millones para llevar agua a La Guajira destapó un pozo sin fondo de corrupción que puso en juego cerca de $2 billones y ya deja a varios funcionarios, incluidos exministros, en la cárcel.

Caso Laura Sarabia, polígrafo a Marelbys Meza y expedientes de seguridad nacional

También hubo otro caso, que precisamente ha vuelto a sonar en estos días: el del polígrafo a la niñera Marelbys Meza. Por ese asunto fue imputada esta semana Laura Sarabia, una de las funcionarias más poderosas del gobierno Petro, por presunto abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso. En resumen, según la Fiscalía, Sarabia ordenó el polígrafo a Meza después de la pérdida de un misterioso maletín con miles de dólares en efectivo en la casa de la excanciller. Hasta ahora, varios policías involucrados terminaron tras capturados y tras las rejas, imputados por fraude, falsedad en documento e interceptación ilícita. Otros escándalos tienen que ver con temas de seguridad. Por ejemplo, los “archivos de Calarcá”, que destaparon que las disidencias de las Farc usaron los ceses al fuego de la política de “paz total” para duplicar sus filas, reclutar menores y planear masacres. Además, el escándalo reveló la presunta infiltración de la guerrilla en la cúpula estatal, salpicando con supuestos nexos al general Juan Miguel Huertas del Ejército y a Wilmar Mejía, entonces director de inteligencia estratégica de la DNI, además de revelar la presencia de un ciudadano chino vinculado al tráfico de armas y oro ilegal en sus campamentos. Los mencionados son solo algunos de los escándalos que tienen investigaciones en diferentes entidades. Le puede interesar: Estos son los 90 escándalos de Gustavo Petro durante su Gobierno Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas frecuentes