Autoridades avanzan en más de 100 investigaciones por presunta corrupción durante el Gobierno Petro: ¿qué casos?

Se estarían moviendo los procesos en Fiscalía y en diferentes organismos de control por presuntos hechos de corrupción relacionados con el gobierno de Gustavo Petro.
Según informó Noticias RCN, serían más de 100 investigaciones que estarían en diferentes etapas. En el ente acusador, la coordinación de esos procesos estaría en manos de Madeleyne Pérez Ojeda, directora especializada contra la corrupción.
Entre las entidades que acumularían más denuncias están el Ministerio de la Igualdad, actualmente en proceso de liquidación, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Agencia de Sustitución de Tierras.
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Los procesos pretenden establecer si en esos organismos se presentaron actuaciones que puedan constituir irregularidades y determinar las eventuales responsabilidades, si las hay, según avance cada investigación.