“Reforma a la salud no está hundida”: Este es el Plan B de la bancada de Gobierno para salvar el proyecto La presidenta de la Comisión Séptima del Senado, Martha Peralta, dice que aún no se ha hundido el proyecto y que trabajarán en una ponencia alternativa. Eso sí, le hizo un jalón de orejas al Gobierno por no estar concentrado en esa célula legislativa.

La senadora Martha Peralta sostuvo que hay un “equipo de gobierno descoordinado” y que es necesario llegar a cada congresista, pero no a través de mermelada o puestos. FOTO: COLPRENSA