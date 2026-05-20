La música con IA no domina: Apple Music dice que es menos del 1% de las reproducciones

La plataforma aseguró que la mayoría de la música creada con inteligencia artificial ni siquiera ha sido escuchada una vez. Además, anunció nuevas medidas para detectar fraude y exigir transparencia a sellos y distribuidores.

Mientras la industria musical discute hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial en la creación artística, Apple Music salió a mostrar cifras con las que busca bajar la alarma sobre el impacto real de este contenido dentro de su plataforma. Según un memorando interno revelado por Billboard, las canciones generadas por IA representan menos del 1% de las reproducciones semanales del servicio.

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El dato aparece en medio de una ofensiva más amplia de la compañía para controlar el avance de este tipo de contenido. En el documento enviado a sus socios comerciales, Apple Music asegura que el 65% de las canciones creadas mediante plataformas de inteligencia artificial todavía no ha conseguido una sola reproducción, una señal de que, al menos por ahora, este material sigue teniendo un alcance limitado frente al catálogo tradicional.

La compañía también dejó claro que no pretende cerrar la puerta a la tecnología, aunque sí quiere establecer límites. “Si bien la IA es una oportunidad increíblemente emocionante que promete impulsar aún más ese objetivo, creemos que la tecnología debe potenciar a los artistas, no reemplazarlos”.

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Parte de esa estrategia pasa por reforzar la vigilancia sobre contenidos manipulados. Apple Music afirmó que desarrolló herramientas internas capaces de identificar música creada con inteligencia artificial y detectar posibles intentos de fraude en las reproducciones. Si una canción generada con IA incurre en manipulación de streams, será retirada automáticamente de la plataforma.

El vicepresidente de Apple Music, Oliver Schusser, ya había anticipado ese sistema durante una conversación con Billboard On the Record el mes pasado. “Hemos desarrollado tecnología interna que nos permite ver exactamente qué música nos están entregando y qué modelo de IA se utilizó”, explicó entonces.

La presión sobre distribuidores y sellos también aumentará. Apple Music informó que desde marzo implementó las llamadas “Etiquetas de Transparencia”, un mecanismo que obliga a revelar cuándo hubo uso de inteligencia artificial en canciones, composiciones, portadas o videos musicales.