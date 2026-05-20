EE. UU. podría no reconocer resultados de elecciones en Colombia si se comprueba intimidación al sufragante: Bernie Moreno

El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno advirtió desde Washington que Estados Unidos podría no reconocer el resultado de las elecciones presidenciales en Colombia si se comprueba la existencia de intimidación armada, coerción de votantes o condiciones que afecten la libertad del sufragio en regiones bajo control de actores ilegales. Las declaraciones fueron realizadas durante un conversatorio organizado por el Atlantic Council en el marco del seguimiento internacional a la campaña presidencial colombiana, cuya primera vuelta está prevista para el 31 de mayo. Entérese: El mundo observa a Colombia: cooperación internacional para blindar las elecciones Moreno, senador republicano por Ohio y una de las figuras latinas más cercanas al presidente Donald Trump en asuntos de América Latina, afirmó que su preocupación central no está únicamente en el conteo de votos, sino en las condiciones en las que se ejerce el derecho al sufragio. “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, afirmó durante la entrevista.

El senador confirmó que viajará a Colombia como observador internacional para la primera vuelta presidencial, en el marco de una gira regional que también incluye Honduras, Ecuador y Bolivia. Según explicó, el objetivo de la visita es analizar temas de seguridad, narcotráfico y cooperación hemisférica, pero insistió en que el caso colombiano tiene una relevancia especial por el contexto político actual.

“Hay mucho más en juego que en las elecciones legislativas de marzo”, señaló Moreno, al advertir que la diferencia ahora no está solo en la logística electoral, sino en el riesgo de coerción en territorios con presencia de grupos armados ilegales. En su intervención, el legislador insistió en que el proceso no puede evaluarse únicamente por el resultado final, sino por la integridad del proceso en zonas rurales y periféricas del país.

Advertencia sobre legitimidad del voto en zonas de riesgo

Uno de los puntos más polémicos de su intervención fue su planteamiento sobre la validez de los votos emitidos bajo presión armada. “Si van a contar votos que son resultado de una clara intimidación, entonces no van a tener unas elecciones que la comunidad internacional, y desde luego los Estados Unidos de América, consideren libres y justas”, reiteró. Le puede interesar: “Tamal no, carne asada”: Así controlan y carnetizan las disidencias en zonas del Tolima

Moreno sostuvo además que este tema será parte de las conversaciones que espera sostener con autoridades colombianas durante su visita a Bogotá. “Esa es una de las propuestas que voy a plantear directamente. No podemos ignorar la realidad de regiones donde los votantes están bajo amenaza”, señaló. Aunque su planteamiento abre un debate jurídico complejo en torno a la validez del sufragio en contextos de conflicto interno, el senador insistió en que la prioridad debe ser garantizar condiciones mínimas de libertad electoral.

Seguridad de candidatos y posible apoyo de EE. UU.

Moreno también se refirió a la posibilidad de que Estados Unidos tenga un rol activo en la protección de candidatos presidenciales, especialmente en escenarios de segunda vuelta. El senador aseguró que Washington podría aportar lo que denominó “seguridad diplomática”, un esquema de acompañamiento internacional que, según dijo, ya ha existido en el pasado en Colombia.

“Estados Unidos ha apoyado antes la seguridad de líderes políticos en Colombia. Eso puede volver a ocurrir si es necesario”, afirmó. En ese contexto, recordó periodos anteriores de cooperación bilateral en materia de seguridad, especialmente durante gobiernos colombianos que mantuvieron estrecha relación con Washington. “Los colombianos tienen que votar como si el futuro de su país dependiera de ello. Nunca he visto una decisión más dicotómica”, dijo. Lea también: “Nos preocupa la presencia de los grupos armados”: MOE-UE despliega 150 observadores para elecciones en Colombia Moreno enmarcó el proceso electoral colombiano dentro de una lectura más amplia sobre la estabilidad de América Latina y la competencia de influencias en la región. Según el senador, el resultado de la elección no solo definirá la política interna de Colombia, sino su rol en la arquitectura de seguridad hemisférica. “Estas organizaciones narcoterroristas necesitan refugios seguros proporcionados por Estados”, afirmó. En esa línea, advirtió que un eventual debilitamiento institucional podría convertir a Colombia en un punto de expansión de estructuras criminales transnacionales. “Si Colombia, Dios no lo quiera, toma el camino equivocado, todos los malos actores que hoy están en Cuba, Venezuela y Nicaragua se trasladarán a Colombia”, aseguró.

Comparación con Venezuela y tensión diplomática

Las declaraciones más fuertes del senador llegaron cuando comparó la situación colombiana con el caso venezolano. “Ya tuvimos que intervenir militarmente en Venezuela para arreglarlo”, dijo, en una afirmación que elevó el tono del debate diplomático durante el evento.

Moreno utilizó el ejemplo venezolano como advertencia sobre los riesgos de deterioro institucional en la región y el impacto que esto podría tener en la seguridad hemisférica. En su análisis, el senador sostuvo que América Latina enfrenta una disputa entre modelos democráticos y estructuras criminales transnacionales, con implicaciones directas para Estados Unidos.

El senador también fue enfático en que la relación bilateral entre Bogotá y Washington dependerá del resultado de las elecciones presidenciales. Consultado sobre el futuro de la cooperación económica y militar, Moreno respondió que “Eso dependerá de quién gane las elecciones. La respuesta es sí o la respuesta es no”. El legislador cuestionó además la política de paz total del presidente Gustavo Petro, al señalar que existe un profundo desacuerdo en Washington frente a esa estrategia. “No se hace la paz con narcotraficantes. La ideología ya no forma parte de la ecuación. Esto es puro narcotráfico, lavado de dinero y organizaciones criminales internacionales”, afirmó. Conozca: “Ojalá gane el compañero Cepeda, porque ahí sí los vamos a apretar otros 4 años”: disidente Rogelio Benavides Pese a sus críticas, Moreno reconoció que la cooperación militar entre ambos países se mantiene activa. “Aunque hay diferencias políticas, la cooperación sigue funcionando de manera sólida y positiva”, señaló. El senador también se refirió a la reciente reunión entre Petro y Trump en la Casa Blanca, asegurando que no dejó avances sustanciales en materia política. “Yo no diría que hubo una conversación política de fondo. La verdadera conversación tendrá lugar con quien venga después”, afirmó.

Las declaraciones del senador se producen en un contexto de creciente tensión política en Colombia, donde distintos sectores han advertido sobre riesgos de violencia electoral, amenazas a candidatos y presencia de actores armados en zonas rurales.