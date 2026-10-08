“Nuestro propósito es salir del plan de choque”: MinSalud fija meta para que se cumpla este año

La ministra de Salud, Ana María Vesga, reconoció que el plan de choque implementado por el Gobierno no corregirá de manera inmediata las dificultades estructurales que enfrenta el sistema de salud, aunque defendió la estrategia como una medida necesaria para atender a pacientes que, según dijo, han permanecido desatendidos durante años.

Durante una intervención pública, la funcionaria señaló que la situación financiera del sistema sigue siendo compleja, pero aseguró que el Gobierno busca volver a centrar sus esfuerzos en la atención de los usuarios más vulnerables.

Según explicó, al llegar a la administración encontraron miles de pacientes con enfermedades huérfanas sin acceso a tratamientos ni medicamentos.

“Para quienes han dicho que esto no corrige, por supuesto que no corrige las enormes dificultades que tiene un sistema con una situación financiera como ustedes ya conocen, pero sí es la forma en la que primero el Gobierno vuelve a poner la mirada sobre los pacientes que llevan mucho tiempo desatendidos”, afirmó.

La ministra agregó que el diagnóstico encontrado evidenció fallas en la atención de personas con patologías de alta complejidad.

“Llevamos cuatro años cuando encontramos cuatro mil pacientes de enfermedades huérfanas sin atención y sin medicamentos. Esto nos habla de que no estábamos mirando a los pacientes y eso es lo primero que queremos recuperar”, sostuvo.

Además, explicó que, de las medidas inmediatas contempladas en el plan de choque, el Gobierno trabaja en otras estrategias relacionadas con el financiamiento y el manejo de los recursos del sistema.

El objetivo, dijo, es reducir las presiones financieras que afectan la prestación de los servicios y garantizar una atención más oportuna.

“Hay otra serie de estrategias alrededor del financiamiento, pero sobre todo de la forma como se está ordenando y gastando en el sistema que va a permitir que liberemos presión para que todo el mundo sea atendido”, señaló.

También la ministra manifestó que la meta del Gobierno es superar la etapa de contingencia antes de finalizar 2026 y avanzar hacia una solución de largo plazo para la red de salud del país.

“Nuestro propósito es que salgamos del plan de choque al finalizar este año y ojalá antes, pero que logremos una estabilización permanente del sistema para todos los pacientes”, concluyó.

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