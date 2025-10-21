RTVC organizará concierto gratuito en Santa Marta; costaría casi $8.000 millones y será con dinero público, denuncia congresista

En medio de la crisis fiscal y polémica presupuestal en el país, la ciudad de Santa Marta se prepara para acoger un evento musical de alto calibre, el “Concierto del país de la belleza”, financiado con casi $8.000 millones del Sistema de Medios Públicos RTVC, según denunció el representante Andrés Forero.
La millonaria inversión y el rol de la entidad pública como operadora logística del Gobierno han desatado una fuerte controversia política en medio de las fuertes críticas por la destinación de recursos con miras al 2026.
El representante a la Cámara Andrés Forero, del Centro Democrático, lanzó una dura crítica contra la destinación de estos recursos a través de un mensaje publicado en sus redes sociales este martes 21 de octubre, en donde expuso el caso.
“En plena crisis fiscal, RTVC derrochará 8.000 millones de pesos en un ‘Concierto del país de la belleza’ en Santa Marta”, reclamó Forero, cuestionando el manejo de las finanzas públicas del país.