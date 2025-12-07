x

Lando Norris destronó a Verstappen y es campeón de la Fórmula 1: ¿Cómo llegó a la cima? Esta es su historia

“Lo hicimos, hicimos historia”. Entre lágrimas y euforia, Lando Norris celebró en Abu Dhabi la conquista que soñó desde niño. El británico resistió la presión, finalizó tercero y le arrebató el título a Max Verstappen por apenas dos unidades, coronándose como el nuevo rey de la Fórmula 1.

  • Landon Norris, campeón mundial de la Fórmula 1 2025. FOTO CORTESÍA F1
John Eric Gómez
Deportes

hace 8 horas
En una definición de infarto en Abu Dhabi, el británico cumplió con los pronósticos y, pese a la victoria de Max Verstappen, un tercer puesto le bastó para tocar el cielo con las manos por apenas dos puntos de diferencia.

La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha bajado el telón con un guión digno de película. El circuito de Yas Marina en Abu Dhabi fue testigo de la coronación de un nuevo rey: Lando Norris. El piloto de McLaren llegaba como el gran favorito a la cita final, con una matemática simple pero con presión: necesitaba subir al podio para asegurar el título. Y cumplió.

El británico cruzó la meta en la tercera posición, suficiente para neutralizar la victoria de Max Verstappen en los Emiratos Árabes Unidos. En la tabla final, solo dos puntos separaron a Norris del neerlandés, poniendo fin a la hegemonía de Red Bull y desatando la euforia en su equipo.

La radio estalló apenas cayó la bandera a cuadros. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, el nuevo monarca soltó toda la tensión acumulada:

“Lo hicimos, lo hicimos. Estoy muy orgulloso de lo conseguido, muchas gracias. Hicimos historia, era el sueño de toda mi vida, no lo puedo creer. Nos merecemos festejar en grande”.

Una cuna de oro y talento

El camino de Lando Norris hacia el título comenzó mucho antes, a los ocho años, cuando se subió a un karting por primera vez. Nacido en Bristol, el “gurrumín” inglés contó siempre con el respaldo financiero incondicional de su padre, Adam Norris, aunque su madre, la belga Cisca Wauman, mostró ciertas reticencias al inicio. El presupuesto nunca fue un problema. Adam Norris, quien se jubiló a los 36 años con una fortuna que roza los 300 millones de dólares, construyó su imperio impulsando la firma de servicios financieros Hargreaves Lansdown. Ya retirado, fundó Horatio Investments y Pure Electric. Este respaldo económico permitió a Lando —y a sus hermanos Flo (equitación), Oliver (simuladores) y Cisca— perseguir sus pasiones sin barreras.

El talento de Lando justificó cada centavo invertido. Tras ser campeón mundial de karting en 2014, su ascenso fue meteórico: En 2014 debutó en autos y ganó la Ginetta Junior. En 2015 fue campeón de la Fórmula MSA británica. En 2016 tuvo títulos en Toyota Racing Series, Fórmula Renault Eurocup 2.0 y Fórmula Renault NEC. En 2017 llegó a ser campeón de la F3 Europea y fue fichado por el programa de jóvenes de McLaren. En 2018 terminó subcampeón de F2 (detrás de George Russell) y además piloto de reserva. En 2019, McLaren le dio el asiento titular tras la salida de Fernando Alonso y Stoffel Vandoorne, formando una nueva era junto a Carlos Sainz.

Los inicios en la F1 no fueron sencillos. McLaren estaba lejos de ser la máquina dominante actual. Su primer podio llegó en Austria 2020, pero el 2021 trajo una herida profunda: el GP de Rusia. Norris lideraba bajo la lluvia de Sochi, pero hizo caso omiso a el llamado a boxes para poner gomas intermedias. Se despistó a pocas vueltas del final y Lewis Hamilton se llevó la victoria.

Ese golpe, sumado a la sequía, le valió el cruel apodo de “Lando No-Wins (Landon No-Gana)”. Su salud mental se convirtió en un tema central. “Luché mucho en 2019 y 2020. No sabía cómo lidiar con ello. Me lo guardé todo dentro y realmente dañó mi confianza”, confesó años después, admitiendo que sufría del síndrome del impostor.

La redención llegó recién en el GP de Miami 2024, en su carrera número 110. Norris se ubica octavo en la lista de pilotos que más tardaron en ganar (liderada por Checo Pérez con 190). Aunque en 2024 intentó pelear el título, falló en momentos clave, como bajo la lluvia de San Pablo, donde Verstappen sentenció aquel campeonato.

Llegó la consagración y la guerra interna

La temporada 2025 fue la de la madurez definitiva. Sin embargo, el enemigo también estaba en casa. Oscar Piastri le plantó cara, llegando a sacarle 34 puntos de ventaja tras la fecha 15 en Países Bajos. Pero el australiano se desmoronó en la recta final, sufriendo en circuitos de poco agarre.

McLaren, finalmente, cerró filas con Norris, el piloto surgido de sus entrañas. La prueba más evidente de esta preferencia ocurrió en el GP de Qatar: mientras Piastri recibía el trofeo del segundo puesto acompañado solo por dos mecánicos, la cúpula del equipo y el resto del staff celebraban en boxes con Norris, quien había finalizado cuarto.

Con este título, Lando Norris se convierte en el piloto británico número 11 en ganar el mundial, sumando la corona número 21 para el Reino Unido. Además, fue el encargado de entregarle a McLaren su victoria número 200 (lograda este año en Hungría) y, lo más importante, fue quien finalmente cortó el reinado de Max Verstappen.

En Abu Dhabi, bajo las luces artificiales y bañado en champaña, Adam Norris abrazó a su hijo. La inversión, el esfuerzo y las lágrimas de Sochi valieron la pena. Lando ya no es una promesa ni un piloto sin victorias; es el campeón del mundo.

