Lando Norris destronó a Verstappen y es campeón de la Fórmula 1: ¿Cómo llegó a la cima? Esta es su historia

En una definición de infarto en Abu Dhabi, el británico cumplió con los pronósticos y, pese a la victoria de Max Verstappen, un tercer puesto le bastó para tocar el cielo con las manos por apenas dos puntos de diferencia.
La temporada 2025 de la Fórmula 1 ha bajado el telón con un guión digno de película. El circuito de Yas Marina en Abu Dhabi fue testigo de la coronación de un nuevo rey: Lando Norris. El piloto de McLaren llegaba como el gran favorito a la cita final, con una matemática simple pero con presión: necesitaba subir al podio para asegurar el título. Y cumplió.
El británico cruzó la meta en la tercera posición, suficiente para neutralizar la victoria de Max Verstappen en los Emiratos Árabes Unidos. En la tabla final, solo dos puntos separaron a Norris del neerlandés, poniendo fin a la hegemonía de Red Bull y desatando la euforia en su equipo.
La radio estalló apenas cayó la bandera a cuadros. Entre lágrimas y con la voz entrecortada, el nuevo monarca soltó toda la tensión acumulada:
“Lo hicimos, lo hicimos. Estoy muy orgulloso de lo conseguido, muchas gracias. Hicimos historia, era el sueño de toda mi vida, no lo puedo creer. Nos merecemos festejar en grande”.