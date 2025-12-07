Murió el hombre que asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico

Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, el hombre de 32 años que asesinó a su hija Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, de 7 años, murió en la noche de este sábado, horas después de haber atacado a la menor de edad con un arma blanca en su vivienda en el municipio de Soledad, Atlántico. El hombre, que después de cometer el crimen de su hija se autolesionó causándose heridas en el cuello, alcanzó a ser auxiliado por la Policía y trasladado al hospital Camino Simón Bolívar, pero de allí fue remitido al hospital Adelita de Char, donde finalmente murió a las 10:00 de la noche. El estremecedor caso de violencia vicaria ocurrió en la mañana de este 6 de diciembre, sobre las 5:10 de la mañana, cuando el hombre atacó a su hija, justo en el momento en el que la mamá llegaba a recogerla en la vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo.

De acuerdo con el reporte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, el agresor tenía bajo su cuidado a la menor y se negó a entregarla a su madre, quien contaba con la regulación de visitas mediante un proceso administrativo. La mamá, Lisbeth Paola Rosado, llegó a recoger a su hija para pasar tres días con ella, pero el padre le manifestó que la menor “no iba a ser ni para él ni para ella”, tras lo cual tomó un cuchillo y atacó a la niña, provocándole una herida en el cuello. Siga leyendo: Aparecen nuevos detalles sobre el envenenamiento de dos menores en Bogotá y cómo conducen a Zulma Guzmán La menor alcanzó a ser trasladada al mismo hospital al que su padre fue remitido (Camino Simón Bolívar), pero llegó sin signos vitales, y murió por la profunda herida que su progenitor le propinó. Ana Isabel Salas Potes, la abuela materna de la menor, le aseguró al diario El Heraldo de Barranquilla que el hombre ya venía presentando un comportamiento violento, pero nunca pensaron que iba a atacar a su propia hija.