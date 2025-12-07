x

Murió el hombre que asesinó a su hija de 7 años en Soledad, Atlántico

Tras herir a su hija con un arma blanca en la mañana del sábado, el hombre de 32 años también se autolesionó. Alcanzó a ser auxiliado por la Policía, fue trasladado a un centro asistencial, pero murió horas después por las heridas que se hizo en el cuello.

  • Esta es la vivienda donde Albeiro Fontalvo Hernández, de 32 años, cometió el crimen de su hija, Albeiranis Fontalvo Rosado, de 7 años. FOTOS: Tomada de redes sociales y cortesía EL HERALDO
    Esta es la vivienda donde Albeiro Fontalvo Hernández, de 32 años, cometió el crimen de su hija, Albeiranis Fontalvo Rosado, de 7 años. FOTOS: Tomada de redes sociales y cortesía EL HERALDO
El Colombiano
El Colombiano
hace 9 horas
bookmark

Albeiro Rafael Fontalvo Hernández, el hombre de 32 años que asesinó a su hija Albeiranis Paola Fontalvo Rosado, de 7 años, murió en la noche de este sábado, horas después de haber atacado a la menor de edad con un arma blanca en su vivienda en el municipio de Soledad, Atlántico.

El hombre, que después de cometer el crimen de su hija se autolesionó causándose heridas en el cuello, alcanzó a ser auxiliado por la Policía y trasladado al hospital Camino Simón Bolívar, pero de allí fue remitido al hospital Adelita de Char, donde finalmente murió a las 10:00 de la noche.

El estremecedor caso de violencia vicaria ocurrió en la mañana de este 6 de diciembre, sobre las 5:10 de la mañana, cuando el hombre atacó a su hija, justo en el momento en el que la mamá llegaba a recogerla en la vivienda ubicada en el barrio Primero de Mayo.

De acuerdo con el reporte del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, el agresor tenía bajo su cuidado a la menor y se negó a entregarla a su madre, quien contaba con la regulación de visitas mediante un proceso administrativo.

La mamá, Lisbeth Paola Rosado, llegó a recoger a su hija para pasar tres días con ella, pero el padre le manifestó que la menor “no iba a ser ni para él ni para ella”, tras lo cual tomó un cuchillo y atacó a la niña, provocándole una herida en el cuello.

Siga leyendo: Aparecen nuevos detalles sobre el envenenamiento de dos menores en Bogotá y cómo conducen a Zulma Guzmán

La menor alcanzó a ser trasladada al mismo hospital al que su padre fue remitido (Camino Simón Bolívar), pero llegó sin signos vitales, y murió por la profunda herida que su progenitor le propinó.

Ana Isabel Salas Potes, la abuela materna de la menor, le aseguró al diario El Heraldo de Barranquilla que el hombre ya venía presentando un comportamiento violento, pero nunca pensaron que iba a atacar a su propia hija.

“Ahora último le dijo (a Lisbeth Paola Rosado, madre de la niña) que si le salía bien la quincena, iba a comprar un revólver para matar a mi hija”, contó la mujer. El agresor le había prohibido a su hija hablar con su mamá, por lo que la madrasta de esté le había ayudado a la niña a comunicarse con su familia materna. En esas conversaciones fue que su mamá le prometió ir a recogerla en la mañana de este sábado.

“Como él (Albeiro) sabía que ya mi hija la tenía bien ganada con la niña, mira lo que le hizo a la niña”, narró la abuela de la menor víctima.

Le puede interesar: Aberrante: una mujer apuñaló a su hija de 2 años en Manizales y luego intentó quitarse la vida

El medio también compartió una carta que el agresor escribió antes de atacar a su hija y en el que confirma que su intención desde el comienzo era acabar con la vida de los dos.

“Te dije que no te voy a dar a mi hija y que la vas a pagar con lágrimas de sangre... Hoy 6 de diciembre vas a recordar esta fecha de por vida, me voy con mi hija... Pido perdón a mi familia, te amo mamá... Papá nunca lo olvides, no lo hago por cobarde, lo hago para que veas que mi palabra vale mucho”, dice una parte de la carta encontrada en la casa donde ocurrieron los hechos.

“Lo siento mucho amiga pero no le voy a dar a mi hija esta fecha, siempre la vas a recordar... Papá cuida la moto que es el regalo de mi parte...”, agrega la carta, escrita a mano por el ahora fallecido Fontalvo Hernández.

