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Video | Policía se salvó de ser degollado tras ataque con cuchillo en un CAI en Bogotá

Al momento del ataque, el uniformado se encontraba sentado en su puesto de trabajo. El encuentro terminó en un forcejeo con la utilización de armas.

  • Un hombre intentó degollar a un policía dentro de un CAI en Bogotá. FOTO: Captura de video
    Un hombre intentó degollar a un policía dentro de un CAI en Bogotá. FOTO: Captura de video
Colprensa
20 de agosto de 2026
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Un hombre ingresó al CAI Galán, en Puente Aranda (Bogotá), y atacó a un uniformado que se encontraba frente a un computador. El policía logró reaccionar y resultó ileso.

Las cámaras de seguridad del CAI Galán registraron el momento en que el hombre entró al puesto policial y se acercó al uniformado, quien se encontraba cumpliendo con su turno.

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El ataque ocurrió por la espalda. El sujeto llevaba un cuchillo y, al llegar hasta donde estaba el policía, intentó dirigirlo hacia su cuello.

La reacción del uniformado fue inmediata. Alcanzó a sujetar la mano en la que el hombre llevaba el arma blanca y evitó que la agresión llegara directamente a esa zona.

A partir de ese momento, se produjo un forcejeo en el que el atacante insistió en agredir al policía, mientras este último intentaba apartarlo y controlar la situación dentro del CAI.

La situación llevó al agente a sacar su arma de dotación, pero el hombre continuó enfrentándolo y el forcejeo terminó extendiéndose hasta las inmediaciones de la salida del puesto policial. En ese punto, el uniformado accionó su arma y neutralizó al agresor.

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El comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, brigadier general Giovanni Cristancho, indicó que la acción del policía habría ocurrido en legítima defensa, con el propósito de proteger su vida e integridad.

El ataque dejó varias lesiones en el policía. Según la información entregada por las autoridades, sufrió heridas abiertas en la cabeza y el antebrazo, por lo que fue trasladado al Hospital Central de la Policía, donde posteriormente recibió atención médica. Actualmente, se encuentra fuera de peligro.

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Con información de Colprensa - Vanguardia*

Bloque de preguntas y respuestas

¿Dónde ocurrió el ataque contra el policía en Bogotá?
El ataque ocurrió dentro del CAI Galán, ubicado en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá.
¿Cómo fue el ataque con cuchillo contra el policía en el CAI Galán?
El hombre se acercó por la espalda al uniformado mientras este estaba frente a un computador e intentó atacarlo en el cuello con un cuchillo. El policía alcanzó a sujetarle la mano y evitar que la agresión llegara directamente a esa zona.
¿Qué pasó con el hombre que atacó al policía en el CAI Galán?
El hombre continuó enfrentándose al uniformado durante un forcejeo y finalmente fue neutralizado por el policía, quien accionó su arma de dotación cerca de la salida del CAI.
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