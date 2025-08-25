x

La historia del agente del Gaula detenido porque al parecer se apropiaba de las armas que incautaba a los criminales

En uno de los casos, el agente tenía la obligación de enviar el arma incautada a un depósito especial; sin embargo, meses después, la misma pistola volvió a ser incautada en un operativo contra un grupo delincuencial.

  • El agente del Gaula trabajaba en el departamento del Chocó cuando ocurrieron los hechos. Imagen de referencia. FOTO COLPRENSA
El Colombiano
25 de agosto de 2025
John Jeiler Martínez García se desempeñaba como agente investigador del Gaula y ahora estará con medida de aseguramiento por cometer, presuntamente, conductas ilegales en su trabajo: lo señalan de apropiarse de las armas que incautaba en sus operaciones.

Un juzgado Penal Militar le impuso al subintendente Martínes la medida de aseguramiento de detención preventiva mientras avanza el proceso en su contra. El agente del Gaula fue denunciado por sus propios compañeros.

Lea más: Expresidente Álvaro Uribe renunció a la prescripción de su caso: “No quiero beneficiarme”

El expediente arrojó que el investigador del Gaula de la Policía trabajaba en el departamento de Chocó. En medio de sus labores recibió un arma incautada en operaciones: se trataba una pistola 9 mm de la marca Tauros.

El agente debía entregarla al depósito transitorio de armas decomisadas. Sin embargo, esa misma arma volvió a ser incautada meses después en otra operación contra una banda criminal que opera en ese departamento. Ese no fue el único caso.

Entérese: Pese a años de acusaciones y pruebas contra Maduro por el Cartel de los Soles, Petro dice que el grupo narcocriminal venezolano “no existe”

Por otro lado, en una diligencia policial en la ciudad de Quibdó, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 de la marca Smith Wesson.

Después de ese operativo, el uniformado recibió el arma y también tenía la obligación de depositarla. Pero ocurrió lo contrario: se habría apropiado de ella.

