La historia del agente del Gaula detenido porque al parecer se apropiaba de las armas que incautaba a los criminales

John Jeiler Martínez García se desempeñaba como agente investigador del Gaula y ahora estará con medida de aseguramiento por cometer, presuntamente, conductas ilegales en su trabajo: lo señalan de apropiarse de las armas que incautaba en sus operaciones.

Un juzgado Penal Militar le impuso al subintendente Martínes la medida de aseguramiento de detención preventiva mientras avanza el proceso en su contra. El agente del Gaula fue denunciado por sus propios compañeros.

El expediente arrojó que el investigador del Gaula de la Policía trabajaba en el departamento de Chocó. En medio de sus labores recibió un arma incautada en operaciones: se trataba una pistola 9 mm de la marca Tauros.

El agente debía entregarla al depósito transitorio de armas decomisadas. Sin embargo, esa misma arma volvió a ser incautada meses después en otra operación contra una banda criminal que opera en ese departamento. Ese no fue el único caso.

Por otro lado, en una diligencia policial en la ciudad de Quibdó, las autoridades incautaron un revólver calibre 38 de la marca Smith Wesson.

Después de ese operativo, el uniformado recibió el arma y también tenía la obligación de depositarla. Pero ocurrió lo contrario: se habría apropiado de ella.