Abstencionismo, el fantasma de las consultas de los partidos

En la capital del país en un principio se especuló con una unión entre el uribismo y otros sectores de derecha, para “impedir que la izquierda retorne al poder”, había dicho el excongresista Samuel Hoyos. Tras la designación de la concejal Ángela Garzón como candidata del Centro Democrático, de la idea no se ha vuelto a hablar públicamente. En los sectores alternativos sí hay movimientos y ya le confirmaron al CNE el deseo de hacer una consulta interpartidista. Por ahora, los participantes serían: El exviceministro Luis Ernesto Gómez, del movimiento “Activista”, el candidato que salga de la Alianza Verde –entre Antonio Navarro y Claudia López–, otro del Polo Democrático y de la Unión Patriótica. Esto significa que dejaron por fuera al concejal Hollman Morris, precandidato del Movimiento Alternativo Indígena y Social, quien desde hace varias semanas enfrenta cuestionamientos por violencia intrafamiliar, denuncia de su esposa y acoso sexual, por parte de otras mujeres. Martha Peralta, presidenta del Mais, se refirió a la omisión de Morris de la consulta interpartidista para la Alcaldía de Bogotá. “Lo que hicieron no es la forma de actuar porque hay una percepción de exclusión y así no se construye democracia, independiente de los señalamientos que haya sobre nuestro candidato. Nada está demostrado, los partidos no podemos partir de la moral, ninguno es juez ni un estrado judicial para condenarlo. Están destruyendo a un movimiento político que ha dado la cara y que apoyó a Petro a la Presidencia. Es una mala decisión de los sectores alternativos sacar al Mais de esta contienda. Si los bogotanos consideran que Morris no es digno o moralmente capaz, que las urnas legitimen eso, pero esto no lo merece Bogotá y es una mala imagen para el país. Mantenemos nuestro aval y pensaremos estrategias a nivel nacional”.