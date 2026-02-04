Activistas petristas se tuvieron que retractar por decir que Catherine Juvinao es “vendida” a EPS

Los debates que dejó la discusión de la reforma a la salud y las decisiones del Gobierno Nacional en el sector salud dejan a su paso, además de análisis técnicos e intercambio de argumentos, una que otra salida en falso o señalamientos infundados. En las discusiones sobre ese tema, congresistas, expertos y hasta asociaciones de pacientes han terminado con el ‘Inri’ de “defensores del negocio” y de “vendidos a las EPS (entidades promotoras de salud)”. Le puede interesar: Así atacan bodegas y contratistas de Petro en redes sociales. A una de las que le pasó eso fue a la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde), quien desde su curul hizo oposición a la reforma al sistema (que terminó hundiéndose) y ha hecho seguimiento a las inversiones del Ministerio de Salud, como la que hizo esta semana sobre el retraso en la construcción de 25 centros de atención primaria en salud (CAPS).

Por ese trabajo, recibió ataques a su trabajo por parte de tres activistas petristas (dos han firmado contratos con el Gobierno del presidente Gustavo Petro), quienes la señalaron de “vendida” y de recibir financiación de las EPS.

Sin embargo, esas acusaciones quedaron en el aire después de que reconocieran que no tenían pruebas ni les constaba eso que dijeron contra Juvinao. Se trata de Laura Julieth Martínez Morales, activista en redes sociales en favor del presidente Petro y quien ha sido contratista de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD); de Elizabeth Ortiz Peña, también dedicada al activismo digital en favor del petrismo y contratista de entidades como los ministerios de Justicia y de Minas y del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre); al igual que un tuitero conocido en redes como Juan David Pedraza. Los tres tuvieron que hacer una retractación pública en sus cuentas de X (antiguo Twitter) después de hacer una conciliación con la congresista en la Fiscalía.

“Hoy, las señoras @ElizbethCristi7, @LaJulietaMM y el señor @juanda158392211 se retractaron frente a los señalamientos difamatorios e infundados que hicieron en mi contra en medio del debate de salud. Agradezco su disposición de reconocer su equivocación, pero sobre todo de aclarar lo obvio: que no tuvieron ni tienen ninguna prueba para señalar ningún tipo de relación mía con EPS alguna”, escribió Catherine Juvinao.

Julieta Martínez se retractó en estos términos: “aclaro expresamente que no tengo ninguna prueba de que ella haya sido vendida ni de que haya recibido financiación por parte de las EPS. Esta retractación se realiza de manera pública y voluntaria, conforme a lo acordado”.

Por su parte, Elizabeth Ortiz manifestó que “me retracto de las afirmaciones realizadas en contra de @CathyJuvinao. Aclaro expresamente que no tengo ninguna prueba de que ella haya sido vendida ni de que haya recibido financiación por parte de las EPS. Esta retractación se realiza de manera pública y voluntaria, conforme a lo acordado”.

Entre tanto, Juan David Pedraza señaló que “me fue ordenado que por este medio realizara retractación del trino en el que señalé que la señora Juvinao se ha ‘vendido al establecimiento que atacaba’. La retractación tiene lugar por cuanto no me consta, ni tengo pruebas de esa afirmación, la cual tuvo lugar por el cambio de postura de la señora Juvinao sobre el tema”.

Tras estas retractaciones, la representante a la Cámara dijo que “hay que tener gallardía y estatura para acceder a una retractación. Yo también me he equivocado y ciertamente en esta red no somos infalibles” y que “usar los mecanismos que ofrece el sistema de justicia para reparar de manera pacífica y civilizada la violencia política y la difamación, es el primer paso de un continuo aprendizaje para todos”.

“Agradezco a la Fiscalía por facilitar este espacio y acuerdo entre las partes. Con seguridad seguiremos debatiendo con vehemencia y contundencia en medio de nuestras diferencias, pero ojalá cada vez más con argumentos y evidencias y no mediante la injuria y la mentira”, manifestó. No obstante, un posible incumplimiento por parte de Julieta Martínez se habría dado unas horas después de su mensaje. La contratista respondió un comentario que le hicieron a su publicación (que decía: “no hay pruebas y tampoco dudas”) con un emoji de risa y otro de burla. A eso, Juvinao reaccionó y dijo que tomará ese trino “como un incumplimiento al acuerdo pactado y así lo haré saber a la Fiscalía”.