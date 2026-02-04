Activistas petristas se tuvieron que retractar por decir que Catherine Juvinao es “vendida” a EPS

Los debates que dejó la discusión de la reforma a la salud y las decisiones del Gobierno Nacional en el sector salud dejan a su paso, además de análisis técnicos e intercambio de argumentos, una que otra salida en falso o señalamientos infundados. En las discusiones sobre ese tema, congresistas, expertos y hasta asociaciones de pacientes han terminado con el ‘Inri’ de “defensores del negocio” y de “vendidos a las EPS (entidades promotoras de salud)”.
A una de las que le pasó eso fue a la representante a la Cámara Catherine Juvinao (Alianza Verde), quien desde su curul hizo oposición a la reforma al sistema (que terminó hundiéndose) y ha hecho seguimiento a las inversiones del Ministerio de Salud, como la que hizo esta semana sobre el retraso en la construcción de 25 centros de atención primaria en salud (CAPS).