Monómeros: la apuesta que resurgiría tras el encuentro entre Petro y Trump

La reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca abrió un escenario positivo para los negocios entre Colombia y Venezuela. Entre ellos se puso sobre la mesa los negocios con Monómeros, la compañía más grande de producción de fertilizantes del vecino país. Así lo explicó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, en entrevista con Blu Radio, al detallar que el tema venezolano se abordó desde una lógica pragmática y económica. Le puede gustar: Colombia busca comprar Monómeros, pero necesita aprobación de EE. UU. por sanciones Según el embajador, Colombia fue presentada como “un aliado, un socio importante”, con énfasis en el papel de Ecopetrol y en la experiencia del país en el sector petroquímico. En el encuentro participó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien expuso el potencial de la industria en la región y las oportunidades de cooperación binacional.

Monómeros, en el centro de los posibles acuerdos

Uno de los temas más sensibles abordados fue el futuro de Monómeros, la empresa petroquímica de origen venezolano con operaciones clave en Colombia. El propio García Peña reconoció que el caso de Monómeros “está medio parado ahí por todo este tema de las sanciones”. No obstante, en la visita de Petro a la Casa Blanca se abrió la puerta a un escenario sin restricciones económica, Venezuela podría vender fertilizantes y productos de Monómeros a Colombia, mientras el país le suministraría energía eléctrica y recibiría hidrocarburos como gas y petróleo. “Exactamente eso fue lo que se habló”, afirmó el embajador, al confirmar que Estados Unidos no se opondría a este tipo de negocios. En términos operativos, Trump delegó el seguimiento del tema en el secretario de Estado, Marco Rubio, a quien le pidió avanzar para que lo discutido no quedara “en promesas en el aire”. Según García Peña, Rubio será el principal interlocutor y ahora corresponde “aterrizar con el Departamento de Estado los pasos a seguir”. Aunque estos procesos suelen tardar meses, el embajador dejó abierta la posibilidad de mecanismos exprés. “Cuando hay una decisión desde arriba del presidente Trump, las cosas se agilizan de una manera impresionante”, señaló, destacando el estilo ejecutivo del mandatario estadounidense.

¿Se abre la puerta para comprar Monómeros?

Más allá de ese negoció hay que recordar que desde su llegada al poder en 2022, el gobierno de Gustavo Petro ha expresado de manera reiterada su intención de que Ecopetrol compre la empresa venezolana Monómeros, con sede en Barranquilla, al considerarla un activo clave para el abastecimiento de fertilizantes en Colombia y para disminuir la dependencia externa. El presidente ha señalado que retomar el control de esta compañía permitiría reducir los costos de los insumos agrícolas y contribuir al fortalecimiento de la seguridad alimentaria. Esta aspiración se mantuvo como un tema prioritario en la agenda oficial durante 2023 y 2024, respaldada por pronunciamientos constantes del propio mandatario y del Ministerio de Minas y Energía sobre la conveniencia de avanzar en la adquisición, pero finalmente no se pudo materializar por que esa empresa está en el listado de la Oficina para el Control de Bienes y Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro y eso limitaba su operación comercial con bancos, otras compañías, gobiernos y terceros.

Con este panorama podrían revivir las intenciones del Gobierno de adquirir la compañía que pertenece a la estatal de Venezuela Pequiven. Si bien, no se conoce un precio oficial para Monómeros, algunas estimaciones preliminares, basadas en ofertas de terceros, calculan que el precio podría rondar los US$350 millones.

Energía colombiana para el petróleo venezolano

Otro de los puntos centrales fue la aparente paradoja que enfrenta Venezuela: para aumentar su producción petrolera —un objetivo que interesa a Estados Unidos— necesita energía eléctrica, un recurso que Colombia puede suministrar. García Peña explicó que empresas como ISA cuentan con la infraestructura, la capacidad técnica y la ventaja geográfica para apoyar ese proceso. En palabras del embajador, la lógica planteada fue directa: “Para poder sacar el petróleo de Venezuela necesitan energía eléctrica, y los únicos o los mejores que podemos ayudar a que eso suceda es Colombia”.

Gustavo Petro y Donald Trump hablaron de posibles negocios con Mónomeros. FOTO PRESIDENCIA

Esta posibilidad, sin embargo, ha estado bloqueada por el régimen de sanciones impuesto por Estados Unidos a Venezuela, por lo que el país norteamericano estaría dispuesto a levantar las medidas restrictivas.

El debate sobre levantar sanciones a Venezuela