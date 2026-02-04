Monómeros: la apuesta que resurgiría tras el encuentro entre Petro y Trump

La reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en la Casa Blanca abrió un escenario positivo para los negocios entre Colombia y Venezuela. Entre ellos se puso sobre la mesa los negocios con Monómeros, la compañía más grande de producción de fertilizantes del vecino país.
Así lo explicó el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García Peña, en entrevista con Blu Radio, al detallar que el tema venezolano se abordó desde una lógica pragmática y económica.
Según el embajador, Colombia fue presentada como “un aliado, un socio importante”, con énfasis en el papel de Ecopetrol y en la experiencia del país en el sector petroquímico. En el encuentro participó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, quien expuso el potencial de la industria en la región y las oportunidades de cooperación binacional.