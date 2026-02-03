Petro dice que Trump revisaría lavantar sanciones para reactivar negocios entre Ecopetrol y Pdvsa

El presidente, Gustavo Petro, reveló que el gobierno de Estados Unidos estaría dispuesto a revisar el régimen de sanciones para permitir relaciones entre Ecopetrol y Pdvsa.
Este escenario abriría la puerta a una reactivación económica y energética del occidente de Venezuela, con Colombia como actor clave.
La afirmación se conoció tras la reunión que sostuvo Petro con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y fue ampliada por el mandatario en una entrevista con Caracol Radio, donde explicó los alcances políticos, económicos y energéticos de la conversación.