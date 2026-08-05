“No se acredita amenaza grave”: Congreso defiende ante Tribunal la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali

El Congreso salió en defensa de la decisión de realizar la posesión de Abelardo de la Espriella en Cali. En un documento enviado al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el Senado de la República expuso seis argumentos con los que pidió negar las medidas cautelares que buscaban suspender la ceremonia prevista para este 7 de agosto.
El escrito, firmado por el secretario general del Senado, Diego Alejandro González, según conoció Semana, sostiene que el traslado temporal de la sede del Congreso a la capital del Valle del Cauca fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes con fundamento en la Constitución (que señala que el Legislativo puede sesionar fuera del Capitolio en situaciones extraordinarias por votación de los parlamentarios), siguiendo las reglas de deliberación, cuórum y mayorías.