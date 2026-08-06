No es futbolista ni médico: ser youtuber es el trabajo más soñado por los colombianos

Mientras hace algunos años profesiones como médico, abogado o ingeniero encabezaban las aspiraciones laborales de millones de personas, hoy día el panorama luce muy diferente. En Colombia, la carrera más soñada es convertirse en YouTuber, según un estudio de la firma Remitly que analizó las búsquedas realizadas en Google en 145 países.
El informe concluye que Colombia comparte esta tendencia con buena parte de América Latina y con España, donde la creación de contenido digital se consolidó como la profesión más buscada por quienes escriben en Google frases como “cómo ser...” o “cómo convertirse en...”.
“Ser youtuber es el trabajo soñado por más países que cualquier otro. Esta profesión ocupa el primer lugar en 28 naciones, principalmente en Latinoamérica y el Caribe”, destaca Remitly.
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