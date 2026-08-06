Tragedia en el fútbol: jugador murió tras ser alcanzado por un rayo durante un partido; 12 heridos

Un lamentable suceso tiene conmocionados a los aficionados del fútbol en Tailandia, luego de que un deportista fuera alcanzado por un rayo en pleno partido. Se trata de Sofwan Awae, de 24 años, quien jugaba para el Yala FC de Tailandia. El encuentro, correspondiente a la Golok FA Cup, se disputaba este martes 4 de agosto durante el tiempo de descuento en el estadio Santiphap, en Su-ngai Kolok, al sur del país. Lea también: “La mayoría de jugadores colombianos no tienen cerebro”: exárbitro Pablo Lunati tras criticar a Kevin Castaño De acuerdo con los reportes preliminares y con un video grabado por uno de los hinchas presentes en el lugar, Awae se encontraba en la mitad del campo de juego cuando fue impactado por una descarga eléctrica, que además dejó a otras 12 personas heridas.

Sofwan Awae fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano, pero el jefe de Policía, Thun Sirikhunt, confirmó que el futbolista falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica.

Los heridos, en su mayoría tailandeses, también fueron trasladados al Hospital Sungai Kolok, donde un equipo médico permanece atento a su evolución y valoración. Por su parte, el Yala FC y la Federación Tailandesa de Fútbol enviaron sentidas condolencias a la familia de Awae por el lamentable suceso que ha causado tristeza en el mundo del deporte. Entérese: La FIFA intenta superar su crisis con disculpas y dio su “pleno apoyo” a Infantino Este tipo de accidentes en los campos de juego son una de las preocupaciones para los futbolistas, pues ya se han presentado casos similares. En Colombia, uno de los más recordados ocurrió en 2002, cuando Herman “Carepa” Gaviria fue impactado por un rayo durante un entrenamiento con el Deportivo Cali. La descarga eléctrica también afectó a otros cinco futbolistas.

Casos como este también se han registrado en otros países. En Indonesia, un joven futbolista de 24 años murió luego de ser alcanzado por un rayo durante un partido. También ocurrió en Huancayo, Perú, cuando el defensor José Hugo de la Cruz Meza falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras se disputaba un encuentro entre Juventud Bellavista y Familia Chocca. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . En otras noticias: “Quizás no sé centrar, pero sí sé hacer plata”: Johan Mojica niega haber respondido así a un aficionado

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