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Tragedia en el fútbol: jugador murió tras ser alcanzado por un rayo durante un partido; 12 heridos

Doce personas más resultaron heridas en el accidente, un hecho que quedó registrado en video y que ha causado conmoción en el mundo del fútbol.

  • Un rayo apagó el sueño de un futbolista: murió durante un partido y dejó una profunda tristeza en Tailandia. FOTO: Captura de video - tomada de X @mynewshub
    Un rayo apagó el sueño de un futbolista: murió durante un partido y dejó una profunda tristeza en Tailandia. FOTO: Captura de video - tomada de X @mynewshub
  • Un rayo apagó el sueño de un futbolista: murió durante un partido y dejó una profunda tristeza en Tailandia. FOTO: Captura de video
    Un rayo apagó el sueño de un futbolista: murió durante un partido y dejó una profunda tristeza en Tailandia. FOTO: Captura de video
El Colombiano
El Colombiano
06 de agosto de 2026
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Un lamentable suceso tiene conmocionados a los aficionados del fútbol en Tailandia, luego de que un deportista fuera alcanzado por un rayo en pleno partido. Se trata de Sofwan Awae, de 24 años, quien jugaba para el Yala FC de Tailandia.

El encuentro, correspondiente a la Golok FA Cup, se disputaba este martes 4 de agosto durante el tiempo de descuento en el estadio Santiphap, en Su-ngai Kolok, al sur del país.

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De acuerdo con los reportes preliminares y con un video grabado por uno de los hinchas presentes en el lugar, Awae se encontraba en la mitad del campo de juego cuando fue impactado por una descarga eléctrica, que además dejó a otras 12 personas heridas.

Sofwan Awae fue trasladado de inmediato a un centro médico cercano, pero el jefe de Policía, Thun Sirikhunt, confirmó que el futbolista falleció debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la descarga eléctrica.

Los heridos, en su mayoría tailandeses, también fueron trasladados al Hospital Sungai Kolok, donde un equipo médico permanece atento a su evolución y valoración. Por su parte, el Yala FC y la Federación Tailandesa de Fútbol enviaron sentidas condolencias a la familia de Awae por el lamentable suceso que ha causado tristeza en el mundo del deporte.

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Este tipo de accidentes en los campos de juego son una de las preocupaciones para los futbolistas, pues ya se han presentado casos similares. En Colombia, uno de los más recordados ocurrió en 2002, cuando Herman “Carepa” Gaviria fue impactado por un rayo durante un entrenamiento con el Deportivo Cali. La descarga eléctrica también afectó a otros cinco futbolistas.

Casos como este también se han registrado en otros países. En Indonesia, un joven futbolista de 24 años murió luego de ser alcanzado por un rayo durante un partido.

También ocurrió en Huancayo, Perú, cuando el defensor José Hugo de la Cruz Meza falleció tras recibir una descarga eléctrica mientras se disputaba un encuentro entre Juventud Bellavista y Familia Chocca.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién era Sofwan Awae, el futbolista que murió tras ser alcanzado por un rayo en Tailandia?
Sofwan Awae era un futbolista tailandés de 24 años que jugaba para el Yala FC y falleció luego de recibir una descarga eléctrica durante un partido de la Golok FA Cup en el estadio Santiphap, en Su-ngai Kolok.
¿Cuándo y dónde ocurrió el accidente del futbolista Sofwan Awae?
El accidente ocurrió el martes 4 de agosto durante un partido de la Golok FA Cup en el estadio Santiphap, ubicado en Su-ngai Kolok, al sur de Tailandia. El rayo impactó al jugador durante el tiempo de descuento del encuentro.
¿Cuántas personas resultaron heridas por el rayo que impactó a Sofwan Awae?
Además de la muerte de Sofwan Awae, otras 12 personas resultaron heridas tras la descarga eléctrica ocurrida durante el partido. Los afectados fueron trasladados al Hospital Sungai Kolok para recibir atención médica.
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