Tragedia en el fútbol: jugador murió tras ser alcanzado por un rayo durante un partido; 12 heridos

Un lamentable suceso tiene conmocionados a los aficionados del fútbol en Tailandia, luego de que un deportista fuera alcanzado por un rayo en pleno partido. Se trata de Sofwan Awae, de 24 años, quien jugaba para el Yala FC de Tailandia.
El encuentro, correspondiente a la Golok FA Cup, se disputaba este martes 4 de agosto durante el tiempo de descuento en el estadio Santiphap, en Su-ngai Kolok, al sur del país.
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De acuerdo con los reportes preliminares y con un video grabado por uno de los hinchas presentes en el lugar, Awae se encontraba en la mitad del campo de juego cuando fue impactado por una descarga eléctrica, que además dejó a otras 12 personas heridas.