Próximo desafío de De la Espriella en el Congreso: elección del contralor arranca entre demanda y jugadas políticas

Apenas se terminen de definir las comisiones constitucionales, el Congreso tendrá sobre la mesa su siguiente gran prueba política: la elección del nuevo contralor general de la República, prevista para el 12 de agosto.
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Será una de las primeras decisiones de fondo del Legislativo que se instaló el pasado 20 de julio y pondrá a prueba las nuevas mayorías que empiezan a consolidarse. Antes de la votación, el Congreso en pleno deberá escuchar y entrevistar a los diez finalistas del concurso de méritos.
Después, con el voto de senadores y representantes, el Congreso en pleno elegirá al funcionario que reemplazará a Carlos Hernán Rodríguez para un período de cuatro años. Sin embargo, el camino hacia esa elección no está completamente despejado.