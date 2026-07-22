Denuncian que mujer que arregla el pelo y maquilla a canciller Villavicencio fue nombrada en cargo con salario de más de $14 millones

Aunque es psicóloga de profesión graduada de la Universidad de los Andes, Angie Paola Valderrama Rojas sería la persona que funge como estilista de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio. Y no solo es la encargada de esos menesteres, sino que ha sido una asesora en la sombra del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Según reveló el periodista Melquisidec Torres, varios trabajadores y colaboradores de la Cancillería recién se enteraron de que Valderrama ocupaba tal cargo en esa entidad. Menos que lo ejercía desde hace 11 meses.
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La Resolución 9667 del 13 de agosto de 2025 nombró a la psicóloga en el cargo de asesora grado 15 en la planta de personal del despacho de la ministra de Relaciones Exteriores.