Estaba haciendo referencia a la reciente polémica producto de las visitas del hermano del candidato del Pacto Histórico, Juan Fernando Petro, a presos de La Picota.

La reunión, además, estrecha lazos entre Gutiérrez y las toldas conservadoras, representadas por el expresidente Pastrana. Conservadores se unieron al exalcalde de Medellín después de las consultas presidenciales del pasado 13 de marzo, pues derrotó a su candidato, el senador cordobés David Barguil.

Este no es el primer acercamiento de Gutiérrez con un expresidente. A finales de marzo, ya había tenido una reunión con César Gaviria, quien a su vez es el líder natural del Partido Liberal. No obstante, el apoyo de Gaviria aún no está cantado, pues desde el Pacto Histórico, de Gustavo Petro, también le han coqueteado.