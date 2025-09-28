x

El “elegido” de Petro, los aplausos a Uribe y otros secretos en De Buena Fuente

Le contamos también las quejas que hay en el Ministerio de Salud por un viaje a Ibagué sin que les paguen los viáticos.

  • El expresidente Álvaro Uribe Vélez y el presidente Gustavo Petro Urrego. FOTO CORTESÍA
  • El “elegido” de Petro, los aplausos a Uribe y otros secretos en De Buena Fuente
El Colombiano
El Colombiano
hace 15 horas
bookmark

“El candidato del presidente (Gustavo Petro) es (Iván) Cepeda, pero él ha dicho que al único que ve haciendo campaña es a Quintero”. Esto fue lo que dijo una fuente a EL COLOMBIANO esta semana sobre la decisión final del Pacto Histórico para definir su candidato que irá a primera vuelta en una única consulta interpartidista. Que Cepeda sea el candidato más cercano al presidente de la República tiene sentido en la decisión de la senadora María José Pizarro y la exministra de Ambiente, Susana Muhamad de sumarse a esa campaña. La pelea política está que arde ahora más en la izquierda que en la derecha.

Uribe fue aplaudido en Fenalco

El expresidente y candidato al Senado, Álvaro Uribe Vélez, fue aplaudido por todo el auditorio de la Federación Nacional de Comerciantes en la reunión anual del gremio que se desarrolló en Medellín. Y no es para menos. Fue la primera aparición en un evento semejante desde que el jefe absoluto del Centro Democrático recuperó su libertad por una tutela fallada a su favor que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El expresidente está a punto de saber qué decidirá el Tribunal Superior de Bogotá, que tiene su caso para el fallo de segunda instancia. La decisión debería conocerse en octubre. Uribe dio un discurso crítico con el Gobierno Petro, pero en el que invitó a ir hacia adelante y ganar en las elecciones de 2026.

Funcionarios sin viáticos para ir a evento de Petro

En el Ministerio de Salud, según le dijeron fuentes a este diario, hubo una reunión esta semana con el equipo de comunicaciones en la que les notificaron que debían acompañar por su propia cuenta (sin viáticos) al ministro Guillermo Jaramillo a un evento con Petro en Ibagué el 3 de octubre. “No nos dejaron entrar celulares, nos sentaron y dijeron que quienes no asistieran los tendrían en cuenta para la renovación del contrato y lo peor es que nos toca sacar de nuestro bolsillo”, dijo una de las asistentes.

Un nuevo relacionamiento en Presidencia

Germán Trejo, quien se estrena como asesor de comunicaciones del presidente Gustavo Petro, tuvo un cara a cara esta semana con periodistas encargados de cubrir Casa de Nariño. A expensas del ministro del Interior, Armando Benedetti, el controvertido asesor reconoció sin ambages que la relación entre el Jefe de Estado y los medios de comunicación no está fluyendo como debería y se comprometió a que haya un viraje que permita no solo bajar la hostilidad desde el Palacio Presidencial con la prensa, sino un mejor relacionamiento para comunicar. El objetivo es claro: divulgar la gestión en el último año de Gobierno y contar con la prensa como aliada. Sin embargo, una pregunta asombra: ¿podrá Trejo ponerle ‘tatequieto’ al X (antiguo Twitter) de Petro?

Las estampillas de 3 “u” de Antioquia

La Asamblea de Antioquia aprobó el viernes en primer debate el nuevo estatuto de rentas del departamento: un extenso proyecto que propone eliminar las estampillas del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y la IU Digital de Antioquia, así como modificar otra estampilla asociada al Tecnológico de Antioquia. Sin embargo, los rectores de esas tres universidades se le plantaron en bloque a la Gobernación planteando no ver con buenos ojos la eliminación de la figura sin que esté redactada una política pública que ampararía el cambio. Estos cambios han generado prevención en diputados de la coalición de gobierno, quienes piden revisar con detenimiento esas garantías presupuestales.

