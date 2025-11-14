x

Impactante: se conoce imagen de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión que revela su drástico cambio físico

El productor y rapero estadounidense Diddy reapareció en una nueva foto tomada dentro de la prisión federal donde cumple su condena, mostrando un marcado cambio físico mientras avanza en programas de rehabilitación y labores internas asignadas por el penal.

    La nueva imagen oficial del artista en prisión refleja un notable cambio en su apariencia. FOTO: AFP.
Andrea Lara
hace 10 horas
bookmark

Sean “Diddy” Combs, el reconocido productor y rapero estadounidense, apareció por primera vez en una fotografía oficial desde la prisión donde cumple una condena federal por delitos relacionados con prostitución.

La imagen, difundida por CBS News, muestra al artista de 56 años con el cabello totalmente canoso, barba descuidada y vistiendo un suéter burdeos, muy distinto a su estilo habitual de trajes de diseñador y gafas oscuras.

En contexto: Trasladan a ‘Diddy’ Combs a prisión de Nueva Jersey para cumplir condena

El músico fue sentenciado el mes pasado a cuatro años y dos meses de prisión por un caso que se resolvió a mediados de año. El 30 de octubre fue trasladado desde el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la Federal Correctional Institution de Fort Dix, una cárcel de baja seguridad en Nueva Jersey.

Según su equipo de prensa, Diddy está enfocado en mantener la sobriedad y “dar un ejemplo positivo” durante su reclusión.

Siga leyendo: Violencia, ira y agresiones sexuales: la pesadilla de trabajar con Sean ‘Diddy’ Combs

Actualmente trabaja en la capilla de la prisión y participa en un programa de rehabilitación de drogas que podría reducir su pena hasta por un año. También habría comenzado a dictar clases de emprendimiento para otros internos.

“Su sobriedad y disciplina son prioridades, y las está tomando en serio”, señaló su vocera Juda Engelmayer a medios estadounidenses.

