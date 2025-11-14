Impactante: se conoce imagen de Sean ‘Diddy’ Combs en prisión que revela su drástico cambio físico

Sean “Diddy” Combs, el reconocido productor y rapero estadounidense, apareció por primera vez en una fotografía oficial desde la prisión donde cumple una condena federal por delitos relacionados con prostitución.

La imagen, difundida por CBS News, muestra al artista de 56 años con el cabello totalmente canoso, barba descuidada y vistiendo un suéter burdeos, muy distinto a su estilo habitual de trajes de diseñador y gafas oscuras.

El músico fue sentenciado el mes pasado a cuatro años y dos meses de prisión por un caso que se resolvió a mediados de año. El 30 de octubre fue trasladado desde el Metropolitan Detention Center de Brooklyn a la Federal Correctional Institution de Fort Dix, una cárcel de baja seguridad en Nueva Jersey.