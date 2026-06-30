Así quedó el equipo de De la Espriella para el empalme: 22 grupos revisarán cada cartera con análisis forenses

Este marte se hizo el “banderazo de salida” para el empalme. Un equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella, conformado por más de 1.300 personas, distribuidas en 22 mesas técnicas, tendrá como misión revisar el estado de las entidades públicas e identificar posibles irregularidades antes del cambio de gobierno. Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila -quien lidera el proceso del otro lado- dijo que citarán al equipo de De la Espriella para una reunión este jueves 2 de julio a las 10:00 a. m. en la Casa de Nariño con el fin de avanzar en el proceso. El nuevo mandatario ya había anticipado la semana pasada que no asistirá a encuentros en Palacio con el presidente Petro. En contexto: De la Espriella anunció empalmes regionales y reveló apoyo de US$60 millones del BID La primera reunión se realizó hoy en la Universidad Sergio Arboleda y contó con la participación del vicepresidente electo José Manuel Restrepo y centenares de expertos, académicos, exfuncionarios y representantes del sector privado que harán parte del programa denominado “Arca de Noé”, la estrategia con la que el nuevo gobierno pretende adelantar un empalme con énfasis en la lucha contra la corrupción. “Hoy instalamos el primer empalme anticorrupción en la historia de Colombia. Este proceso, liderado por el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y conformado por 22 mesas técnicas y más de 1.200 expertos y facilitadores, inicia con un propósito claro: conocer con rigor, transparencia e independencia el verdadero estado del Estado colombiano”, aseguró De la Espriella.

El mandatario electo agregó que todos los integrantes del proceso asumieron un compromiso con “la verdad, la transparencia, el rigor técnico y el servicio a Colombia” y afirmó que el objetivo es construir “un Gobierno donde la corrupción no tenga cabida y donde los recursos públicos se respeten”. Conozca: Laura Sarabia presentó su renuncia como embajadora de Colombia en el Reino Unido y dejará el cargo el 7 de agosto

Un centenar de personas por cada sector

Restrepo, por su parte, explicó que el trabajo estará dividido en 22 sectores, cada uno con un equipo coordinador y cerca de 100 personas dedicadas a recopilar información y preparar la transición con la administración saliente.

“Hoy se conforman las mesas de 22 sectores de la sociedad, que recogen toda la dinámica de nuestro país. En cada una existe un equipo coordinador y un grupo aproximado de cerca de 100 personas para los procesos de empalme”, señaló. Según Restrepo, los equipos tendrán acceso a una plataforma de inteligencia artificial y herramientas tecnológicas que ya contienen información equivalente al 75 % de cada sector, la cual será complementada con los datos que entregue el gobierno saliente durante el proceso formal de empalme. Además, anunció la creación de un “grupo élite anticorrupción”, cuya labor será recibir denuncias a través de una línea abierta, verificar posibles irregularidades y, de encontrar evidencia, remitirla a las autoridades judiciales.

Entre los aspectos que serán revisados mencionó posibles casos de malgasto de recursos públicos, obras inconclusas, apropiaciones presupuestales cuestionables, incremento de nómina en entidades estatales, decisiones administrativas equivocadas y posibles “tomas” indebidas de entidades públicas. En los últimos días, el vicepresidente electo también ha cuestionado nombramientos realizados por el gobierno saliente en el servicio diplomático y la Unidad Nacional de Protección (UNP), así como la firma de algunos contratos durante la etapa final de la administración. Por su parte, una de las manos derechas de De la Espriella, el senador electo por Salvación Nacional, Enrique Gómez, señaló que no hay confianza sobre la información que entregue el gobierno Petro. “No va a ser sincero en la información que va a rendir en la comisión de empalme. Desde enero estamos trabajando en reunir esa información. Desde Salvación Nacional hemos presentado 167 derechos de petición a todas las entidades del nivel central porque no vamos a permitir que se oculte el cáncer de la corrupción”, dijo el senador electo. Gómez habló con EL COLOMBIANO y dijo que hay 12 campos críticos de información. Se trata sobre todo de aspectos presupuestales, financieros, contractuales (de contratos por prestación de servicios), entre otros temas. “Tendremos que esperar el vencimiento de los términos y si hay renuencia a entregar información, se iniciarán las acciones judiciales pertinentes”, explicó. Se anticipa que el lunes próximo tendrán más detalles sobre las entidades con dificultades. Y en medio de esos mensajes enviados por el equipo del nuevo mandatario, el minhacienda dijo en rueda de prensa que “no hay cogobierno” mientras se hace el empalme. “Podemos hacer dos tipos de empalme: uno confrontacional o uno tranquilo. No hemos percibido que esa sea la intención del nuevo Gobierno”, agregó.

Entre tanto, fueron anunciados algunos de los responsables sectoriales del empalme. En Tecnologías de la Información y las Comunicaciones estarán Lorena Angarita, María Fernanda Quiñónez y el exrepresentante Daniel López; en Transporte liderará Juan Camilo Ostos; en Vivienda, Andrés Quevedo, María del Rosario Torres y Feizar Arnulfo Sanabria; en Relaciones Exteriores, Mariana Pacheco, Juan Carlos Caiza y Priscila Cabrales; y en Comercio, María Isabel Ocampo.

¡Está conformado el equipo de #ElpalmeAnticorrupción!



Nos preparamos para un proceso en el que todas las regiones participan, con la rigurosidad de expertos y auditorías especializadas.



Colombia estará informada con transparencia, porque ya arrancó la #PatriaMilagro del... pic.twitter.com/I65apCKpwP — José Manuel Restrepo Abondano (@jrestrp) June 30, 2026

También habrá empalme en las regiones

Además del equipo nacional, el gobierno entrante trabaja en la conformación de un segundo grupo integrado por cerca de 500 técnicos y expertos que replicará el proceso de revisión en las regiones. Ese componente estará liderado directamente por De la Espriella, quien afirmó que busca fortalecer la relación con gobernadores y alcaldes antes de su posesión y reiteró que su administración tendrá un enfoque territorial. Esta misma semana empezaría su recorrido por las diferentes regiones del país, como lo hizo ya en Bogotá, donde se reunió con el alcalde Carlos Fernando Galán, e hizo lo propio con el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Entérese: Así recibió Antioquia a Abelardo De la Espriella en su primera visita como presidente electo

El proceso está regulado principalmente por la Ley 951 de 2005, que establece cómo debe hacerse la entrega de la información y de los recursos públicos. Esta norma aplica para todas las ramas del Estado. Además, los funcionarios están obligados a rendir cuentas de su gestión. La ley establece que el presidente saliente debe entregar un informe de gestión al presidente entrante, quien tiene 30 días hábiles para revisar la información y verificar que corresponda con el estado real de la administración. El trabajo de las 22 mesas técnicas del nuevo gobierno será la base para comparar la información que, por ley, debe entregar la administración saliente; también será el punto de partida para los más de 90 decretos que dice De la Espriella que expedirá en sus primeros 100 días. Siga leyendo: Cepeda amenaza “desobediencia civil” si De la Espriella no renuncia a ciudadanía gringa; Constitución no lo prohíbe

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