De la Espriella anunció empalmes regionales y reveló apoyo de US$60 millones del BID

En la que denominó su primera alocución semanal como presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella anunció, por medio de sus redes sociales, dos de las principales apuestas con las que buscará preparar la llegada de su gobierno el próximo 7 de agosto. La primera es la realización de empalmes territoriales en todos los departamentos del país, y la otra, una obtención de un apoyo no reembolsable por 60 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer el proceso de transición.

El discurso, transmitido pasadas las 8:00 de la noche de este lunes festivo y con una duración aproximada de 28 minutos, estuvo marcado por un duro diagnóstico sobre la situación fiscal, económica y administrativa que, según afirmó, recibirá de la actual administración. Durante su intervención, De la Espriella aseguró que el proceso de empalme, liderado por el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, ya comenzó a evidenciar el complejo panorama que enfrentará el próximo gobierno. “La situación es grave, y no lo vamos a ocultar. José Manuel y yo no les vamos a ocultar nada a los colombianos”, afirmó el presidente electo. Lea más: De la Espriella ordenó investigar en EE. UU. los beneficios al Clan del Golfo y más avances del empalme

Recorrerá el país para acelerar la transición

Uno de los anuncios más relevantes de la intervención fue el inicio de los denominados “empalmes territoriales”, una estrategia que, según explicó De la Espriella, buscará reconstruir la relación entre el Gobierno Nacional y las regiones tras varios años de distanciamiento institucional. “Esta misma semana vamos a iniciar algo nunca antes visto en la historia de nuestro país: los empalmes territoriales”, anunció. A su vez, argumentó que se trata de viajes que realizará personalmente a los departamentos para reunirse con gobernadores y alcaldes, con el propósito de conocer el estado real de los proyectos regionales y preparar su ejecución una vez asuma el cargo el próximo 7 de agosto. “Me voy a trasladar personalmente a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes. El objetivo es claro: recuperar los dos años y medio que se perdieron en la relación entre el Gobierno Nacional y el resto del país”, sostuvo. Según explicó, la intención es identificar proyectos detenidos o con dificultades de ejecución para reactivarlos desde el inicio de su administración. “Queremos que el próximo 7 de agosto el nuevo gobierno pueda ejecutar lo que hoy está paralizado, congelado o detenido, y recuperar así el tiempo perdido”, agregó. Lea más: Así está armando De la Espriella su gabinete: dilema entre “los nunca” y “los de siempre”

El BID aportará US$60 millones para fortalecer el proceso de empalme

Otro de los anuncios que más llamó la atención fue el respaldo financiero del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al proceso de transición. De acuerdo con De la Espriella, el organismo multilateral aprobó un apoyo de 60 millones de dólares no reembolsables para fortalecer el denominado “empalme anticorrupción”, que lidera el vicepresidente electo José Manuel Restrepo.

“A propósito de ese empalme anticorrupción, quiero informarle al país que el Banco Interamericano de Desarrollo ha destinado 60 millones de dólares no reembolsables para apoyar este proceso de transición”, afirmó. El mandatario electo aseguró que este respaldo internacional constituye un reconocimiento a la magnitud de los retos administrativos y financieros que, según dijo, heredará su gobierno. “El BID y su presidente reconocen la magnitud histórica del desgobierno que estamos recibiendo”, señaló. De acuerdo con De la Espriella, más de 400 personas participarán durante los últimos meses en la preparación del proceso de empalme, recopilando información sobre la situación fiscal, administrativa y contractual de distintas entidades del Estado. Conozca también: José Manuel Restrepo liderará el empalme anticorrupción; Abelardo no irá a la Casa de Nariño hasta su posesión

Alertó sobre el estado de la economía y una eventual crisis energética