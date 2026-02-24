Dos militares heridos tras ataques con drones en el Bajo Cauca antioqueño

Dos militares que se encontraban haciendo labores de patrullaje por la vereda Doradas Altas, zona rural del municipio de Tarazá, fueron atacados por drones que eran manejados por integrantes del ELN. A estas aeronaves les lanzaron explosivos desde el aire, los cuales les provocaron lesiones de consideración.
El ataque se registró el pasado lunes, cuando estos militares estaban en confrontaciones tanto con la estructura Héroes de Tarazá del ELN como con el frente 36 de las disidencias de las Farc en este territorio, el cual está en disputa por el control de las rutas para el transporte del narcotráfico.