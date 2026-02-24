Dos militares heridos tras ataques con drones en el Bajo Cauca antioqueño

Dos militares que se encontraban haciendo labores de patrullaje por la vereda Doradas Altas, zona rural del municipio de Tarazá, fueron atacados por drones que eran manejados por integrantes del ELN. A estas aeronaves les lanzaron explosivos desde el aire, los cuales les provocaron lesiones de consideración. El ataque se registró el pasado lunes, cuando estos militares estaban en confrontaciones tanto con la estructura Héroes de Tarazá del ELN como con el frente 36 de las disidencias de las Farc en este territorio, el cual está en disputa por el control de las rutas para el transporte del narcotráfico.

Al conocerse de este ataque, los militares reportaron la situación y los enfermeros de combate –que se encuentran en las zonas donde se están realizando labores de patrullaje– realizaron la atención médica básica para intentar salvaguardar la vida de los uniformados. “Tras esta flagrante infracción al Derecho Internacional Humanitario (DIH), nuestros soldados fueron atendidos oportunamente por los enfermeros de combate, quienes velaron por salvaguardar su integridad”, indicaron desde la Séptima División del Ejército, a través de sus redes sociales. Entérese: Cae el “escudo antidrones” de las disidencias de alias Iván Mordisco en el Cauca Los dos uniformados, con las lesiones ocasionadas por la explosión, fueron remitidos a centros asistenciales de Medellín y se encuentran fuera de peligro. Las labores de recuperación avanzan satisfactoriamente, de acuerdo con el reporte entregado por el Ejército. Esta situación sigue dejando en evidencia la desventaja de la guerra que se vive en las montañas de Antioquia, puesto que los grupos armados cuentan con suficientes drones para perpetrar ataques, tanto contra sus enemigos como contra la población civil.

Estos elementos se usan por parte de los distintos grupos armados no solo para perpetrar hechos como el ya mencionado, sino también para intimidar comunidades o hacer vigilancia de los movimientos de militares y estructuras con las que rivalizan. Los dispositivos que estarían usando serían unos drones adaptados con un sistema que les permite transportar hasta 10 kilos, mientras que los artefactos explosivos, por lo general granadas de mortero, no pesan más de cuatro kilos y medio, según Indumil. Le puede interesar: Gobernación de Antioquia le pidió al MinJusticia que inicie cuanto antes fumigaciones de cultivos de coca con drones Algunos de estos dispositivos contarían con visión nocturna y pueden volar hasta más de 100 kilómetros con autonomía de vuelo de más de 40 minutos, todo para poder facilitar las labores estratégicas de estos criminales sin poner en riesgo a las unidades. Lo más delicado es que los drones usados para esta ofensiva no son de uso restringido. Son los mismos que se pueden conseguir en centros comerciales o a través de internet solo con tener el valor para adquirirlo. Se pueden conseguir referencias de entre 3 millones y 10 millones de pesos.