Águilas Doradas visita al líder, América de Cali, en medio de polémicas; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

Este miércoles 23 de septiembre, a partir de las 7:30 p. m. (Win Sports+), América de Cali recibirá en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las Águilas Doradas del técnico Flabio Robatto. El cuadro dorado quiere emular lo que hizo el Deportivo Pasto el pasado lunes 14 de septiembre, cuando se impuso a los dirigidos por David González con gol de Diego Chaves.

No será un compromiso sencillo para los antioqueños, pues visitan nada más y nada menos que al líder del fútbol profesional colombiano, pero, a pesar de esto, Águilas tiene un muy buen registro en cuanto a resultados en el torneo, pues no está entre los ocho clasificados, pero aún tiene tres partidos aplazados. En los ocho duelos disputados hasta ahora, los del “nido” cayeron en una sola ocasión, contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Ganaron dos compromisos y empataron los otros cinco. Águilas no pierde constantemente, pero tampoco gana, algo que los puede complicar en la tabla general, pero sería positivo para ellos si se cumple esto en el Pascual Guerrero, pues un empate o una victoria contra el líder del FPC de visitante no está para nada mal.

Sin jugadores lesionados entre los inscritos para la Liga y con dos días más de descanso que América (jugaron el viernes y los rojos, el domingo), Águilas quiere aprovechar este leve momento de debilidad de los “Diablos Rojos” en el campeonato. Robatto, por su parte, afirmó que “las victorias deben llegar”. Ahora tendrá un examen de primer nivel en la “Sucursal del Cielo”.