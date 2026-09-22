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Águilas Doradas visita al líder, América de Cali, en medio de polémicas; ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El duelo entre “Escarlatas” y “Dorados” es válido por la fecha 12 de la Liga BetPlay.

  • Jorge Soto, actual arquero de Águilas, jugará contra su anterior equipo, el América de Cali. FOTO Manuel Saldarriaga
    Jorge Soto, actual arquero de Águilas, jugará contra su anterior equipo, el América de Cali. FOTO Manuel Saldarriaga
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 5 horas
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Este miércoles 23 de septiembre, a partir de las 7:30 p. m. (Win Sports+), América de Cali recibirá en el estadio Pascual Guerrero de Cali a las Águilas Doradas del técnico Flabio Robatto. El cuadro dorado quiere emular lo que hizo el Deportivo Pasto el pasado lunes 14 de septiembre, cuando se impuso a los dirigidos por David González con gol de Diego Chaves.

No será un compromiso sencillo para los antioqueños, pues visitan nada más y nada menos que al líder del fútbol profesional colombiano, pero, a pesar de esto, Águilas tiene un muy buen registro en cuanto a resultados en el torneo, pues no está entre los ocho clasificados, pero aún tiene tres partidos aplazados. En los ocho duelos disputados hasta ahora, los del “nido” cayeron en una sola ocasión, contra Atlético Nacional en el Atanasio Girardot.

Ganaron dos compromisos y empataron los otros cinco. Águilas no pierde constantemente, pero tampoco gana, algo que los puede complicar en la tabla general, pero sería positivo para ellos si se cumple esto en el Pascual Guerrero, pues un empate o una victoria contra el líder del FPC de visitante no está para nada mal.

Sin jugadores lesionados entre los inscritos para la Liga y con dos días más de descanso que América (jugaron el viernes y los rojos, el domingo), Águilas quiere aprovechar este leve momento de debilidad de los “Diablos Rojos” en el campeonato. Robatto, por su parte, afirmó que “las victorias deben llegar”. Ahora tendrá un examen de primer nivel en la “Sucursal del Cielo”.

América, en medio del escándalo

Todo parecía indicar que este semestre todo sería positivo para América de Cali; sin embargo, las recientes polémicas de la institución y la ineficacia de los últimos partidos hacen creer que “La Mecha” entró en el terreno de la incertidumbre, algo que no le pasó durante la primera parte del torneo.

Hace un par de semanas, David González y compañía supieron que no podían contar más con el lateral Yhormar Hurtado porque jugó en tres equipos este año. Primer golpe para América. En los dos últimos días, el cuadro escarlata y Duván Vergara protagonizaron un intercambio de comunicados en redes sociales.

El actual jugador de Racing afirmó que los de Cali aún le deben parte del porcentaje por su fichaje, mientras que América confirmó que sí sabe del asunto, pero, por el terremoto, la situación económica del club no era la mejor.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo, a qué hora y dónde se jugará el partido entre América de Cali y Águilas Doradas?
El encuentro se disputará este miércoles 23 de septiembre a partir de las 7:30 p. m. en el estadio Olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali.
¿Dónde se puede ver la transmisión en VIVO del partido América vs. Águilas Doradas?
El compromiso correspondiente a la Liga colombiana será transmitido de manera exclusiva a través de la señal de televisión por suscripción de Win Sports+.
¿En qué consiste el conflicto financiero entre América de Cali y el jugador Duván Vergara?
Se originó a través de un intercambio de comunicados en redes sociales: Duván Vergara (actual jugador de Racing) reclama que el club de Cali aún le adeuda el porcentaje correspondiente a su fichaje, mientras que el América reconoció la deuda, justificándola en las dificultades económicas derivadas de un terremoto.
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