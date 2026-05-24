Encuesta CNC: Empate técnico entre Cepeda y De la Espriella en primera vuelta, ¿quién gana en segunda vuelta?

Siendo este domingo 24 de mayo el último día para que se haga pública una encuesta, el Centro Nacional de Consultoría mediante la revista Cambio reveló su último sondeo de intención de voto para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo dentro de una semana. Iván Cepeda se alejaría de una victoria en primera vuelta.

El aspirante a la presidencia por el petrismo no solo se alejaría de la primera vuelta, sino que estaría cerca del empate con su seguidor. De acuerdo con los resultados publicados, Iván Cepeda tendría un 33,4 % de los votos en primera vuelta y Abelardo de la Espriella obtendría el 30,9 % de los votos.

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Si se tiene en cuenta que la encuesta marcó un margen de error del 3 % de puntos porcentuales, estadísticamente se estaría hablando de un empate entre quien le apuesta a la continuidad del proyecto de Gustavo Petro y quien se ha mostrado como una figura cercana al expresidente Álvaro Uribe.