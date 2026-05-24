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Encuesta CNC: Empate técnico entre Cepeda y De la Espriella en primera vuelta, ¿quién gana en segunda vuelta?

La última encuesta del Centro Nacional de Consultoría pone al candidato del Pacto Histórico y al del movimiento Firmes por la Patria muy cerca. Paloma se estaría alejando del segundo lugar.

  • La última encuesta del CNC marca un empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Paloma estaría en un tercer lugar. Fotos: Colprensa, Manuel Saldarriaga y Getty Images
    La última encuesta del CNC marca un empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda. Paloma estaría en un tercer lugar. Fotos: Colprensa, Manuel Saldarriaga y Getty Images
  • Así está la intención de voto para primera vuelta. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
    Así está la intención de voto para primera vuelta. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
  • Ficha Técnica. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
    Ficha Técnica. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
  • Ficha Técnica. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
    Ficha Técnica. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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Siendo este domingo 24 de mayo el último día para que se haga pública una encuesta, el Centro Nacional de Consultoría mediante la revista Cambio reveló su último sondeo de intención de voto para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo dentro de una semana. Iván Cepeda se alejaría de una victoria en primera vuelta.

El aspirante a la presidencia por el petrismo no solo se alejaría de la primera vuelta, sino que estaría cerca del empate con su seguidor. De acuerdo con los resultados publicados, Iván Cepeda tendría un 33,4 % de los votos en primera vuelta y Abelardo de la Espriella obtendría el 30,9 % de los votos.

Lea también | Encuesta Invamer: Cepeda lidera con 44.6 %, Abelardo sube a 31.6 % y Paloma baja a 14%

Si se tiene en cuenta que la encuesta marcó un margen de error del 3 % de puntos porcentuales, estadísticamente se estaría hablando de un empate entre quien le apuesta a la continuidad del proyecto de Gustavo Petro y quien se ha mostrado como una figura cercana al expresidente Álvaro Uribe.

En una tercera posición está la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien marcó una intención de voto de 12,6 %, siendo una de las caídas importantes respecto a las últimas mediciones donde inclusive en alguna ocasión alcanzó a superar al abogado De la Espriella.

Así está la intención de voto para primera vuelta. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
Así está la intención de voto para primera vuelta. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio

¿Quién gana en segunda vuelta, según la encuesta del CNC?

Con estos resultados, el sondeo del CNC planteó dos escenarios en segunda vuelta colocando al candidato Iván Cepeda y enfrentándolo con Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia.

En el primer escenario donde enfrentó al senador con el abogado y empresario, este último obtendría un 43,6 % de los votos sobre el 40,9 % del congresista. De la Espriella saldría victorioso ante Cepeda.

El segundo escenario planteado enfrentaría al senador del Pacto Histórico con la senadora del Centro Democrático. En este el ganador sería Cepeda con un 40,8 % sobre un 39,1 % de Valencia.

En total se realizaron 2.202 encuestas de forma presencial entre el 16 al 22 de mayo en todo el territorio nacional y completan la lista de grandes sondeos realizados a una semana de que los colombianos acudan a las urnas.

Siga leyendo | Encuesta Guarumo: Cepeda lidera con 37,1 %; siguen Abelardo con 27,5 % y Paloma con 21,7 %, ¿y en segunda vuelta?

Ficha Técnica

Ficha Técnica. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
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$!Ficha Técnica. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
Ficha Técnica. Foto: Captura pantalla encuesta CNC - Cambio
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