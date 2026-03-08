Juan Daniel Oviedo: la sorpresa de la Gran Consulta que sería la fórmula vicepresidencial de Paloma

Lo de Juan Daniel Oviedo parece una historia hecha para el cine. Su trayectoria política y personal tiene los ingredientes de un guion inspirador. Un hombre que convirtió la crítica y las burlas en una escalera para sobreponerse a la adversidad y abrirse paso en la vida pública. Este domingo fue la gran sorpresa en los resultados de las consultas interpartidistas. Oviedo quedó en segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia y, precisamente por eso, terminó siendo uno de los protagonistas de la jornada electoral. Con 85,96% de las mesas escrutadas, suma 1.085.884 votos, ubicándose en el segundo lugar por debajo de Paloma Valencia (2’790.467) y por encima de Juan Manuel Galán (281.699). Entérese: Urgente: Paloma Valencia es la virtual ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia

Ahora, tras conocerse los resultados de la consulta, también trascendió que podría ser llamado a integrar la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, quien resultó ganadora de la Gran Consulta, según fuentes. La movida haría parte de una estrategia del Centro Democrático para atraer el caudal electoral que logró Oviedo en la consulta, especialmente entre votantes jóvenes y sectores urbanos que conectaron con su estilo cercano y su narrativa personal.

La gran sorpresa de la Gran Consulta

Semanas atrás su nombre no figuraba entre los favoritos, pero un episodio inesperado cambió el rumbo de la campaña. La burla de otro candidato hacia su orientación sexual, Oviedo es abiertamente homosexual, terminó impulsando su popularidad en los días previos a las votaciones. Abelardo de la Espriella, emitió desinflados comentarios en una entrevista, donde imitó el hablar de Juan Daniel y soterradamente se le burló por ser abiertamente gay. El episodio, lejos de afectarlo, volvió a jugar a su favor. Como ya había ocurrido antes en su carrera pública, desde su paso por el DANE, Oviedo logró convertir los señalamientos y críticas en una oportunidad para conectar con los ciudadanos.

Trayectoria de Juan Daniel Oviedo

El país lo conoció durante su paso por el DANE, donde rápidamente llamó la atención por su forma particular de hablar, marcada por un acentuado tono bogotano que muchos calificaban como “rolo” y “gomelo”. Lo que al principio generó burlas y comentarios en redes sociales terminó convirtiéndose en una de sus fortalezas. Con un estilo pedagógico y cercano, Oviedo logró algo poco común en el manejo de cifras, las explicaba de manera clara y comprensible para los ciudadanos, lo que le permitió posicionarse como un funcionario de confianza y acercar las estadísticas a los hogares colombianos. Su salto a la política electoral llegó en 2023, cuando decidió aspirar a la Alcaldía de Bogotá. Aunque no ganó, obtuvo el segundo lugar en las votaciones, resultado que le permitió llegar al Concejo de Bogotá gracias al Estatuto de la Oposición, consolidando su primera experiencia en un cargo de elección popular. En contexto: Oviedo responde con dureza a comentario de De la Espriella tachado de homofóbico: “Si no respetas una voz distinta...” Con la mirada puesta en la Casa de Nariño, Oviedo anunció el inicio de su camino presidencial el 14 de junio. “Desde el 14 de junio empecé a recorrer el país escuchando a las personas, poniéndole cara a los datos y recogiendo las firmas que avalen mi candidatura a la presidencia 2026-2030”, ha dicho el economista en diferentes escenarios. Su campaña también ha estado marcada por un relato personal que lo acercó a muchos ciudadanos. Habló abiertamente de su orientación sexual y convirtió su historia en parte del mensaje político sobre el respeto a la diferencia. Incluso aspectos que antes le generaban críticas, como su manera de hablar, pasaron a ser un vehículo de identificación con sectores que valoran la autenticidad. Detrás de ese rasgo hay también una historia personal. Cuando tenía cinco años sufrió un accidente que le provocó pérdida de audición, una condición que influyó en su forma particular de expresarse. Lejos de ocultarlo, Oviedo lo ha integrado a su narrativa pública, reforzando la idea de que la diversidad y las diferencias pueden convertirse en una fortaleza. Sin lugar a dudas, los votos obtenidos durante la jornada de este domingo le abre un camino directo en la dinámica de la política colombiana.

