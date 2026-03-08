Juan Daniel Oviedo: la sorpresa de la Gran Consulta que sería la fórmula vicepresidencial de Paloma

Lo de Juan Daniel Oviedo parece una historia hecha para el cine. Su trayectoria política y personal tiene los ingredientes de un guion inspirador. Un hombre que convirtió la crítica y las burlas en una escalera para sobreponerse a la adversidad y abrirse paso en la vida pública.
Este domingo fue la gran sorpresa en los resultados de las consultas interpartidistas. Oviedo quedó en segundo lugar de la Gran Consulta por Colombia y, precisamente por eso, terminó siendo uno de los protagonistas de la jornada electoral.
Con 85,96% de las mesas escrutadas, suma 1.085.884 votos, ubicándose en el segundo lugar por debajo de Paloma Valencia (2’790.467) y por encima de Juan Manuel Galán (281.699).
Entérese: Urgente: Paloma Valencia es la virtual ganadora y arrasó en la Gran Consulta por Colombia