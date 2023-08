En la Comisión de Acusación el mandatario no tiene mayorías para hacerle el quite a los procesos. Congresistas coinciden que hallazgos de la Fiscalía marcarán el derrotero. Los 3 congresistas encargados de la investigación (Wilmer Carrillo, Alirio Uribe y Olga Lucía Velásquez) deberán decidir si archivan o siguen adelante con el proceso. FOTO Colprensa - Archivo Particular