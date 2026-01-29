Otra ruptura en el Gobierno: Petro dice que Sarabia hizo perder un año de gestión de la salud y ella pide que lo llamen a declarar

El Gobierno enfrenta una nueva ruptura. Esta vez entre el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, una de las personas que, hasta ahora, había sido una de sus funcionarias más cercanas.
En una intervención pública, el jefe de Estado se refirió a la crisis de la salud y, en medio de su discurso, afirmó que Laura Sarabia fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud.
“Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia), eso fue un engaño, y se tiró como un año de la intervención (a las EPS) y la reforma a la salud”, dijo el presidente, refiriéndose al exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal.