x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Otra ruptura en el Gobierno: Petro dice que Sarabia hizo perder un año de gestión de la salud y ella pide que lo llamen a declarar

El mandatario acusa a la embajadora de haber puesto las hojas de vida de quienes ahora desvían recursos de la salud; ella lo niega.

  • Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Fotos: cortesía
    Laura Sarabia y el presidente Gustavo Petro. Fotos: cortesía
El Colombiano
El Colombiano
hace 2 horas
bookmark

El Gobierno enfrenta una nueva ruptura. Esta vez entre el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, una de las personas que, hasta ahora, había sido una de sus funcionarias más cercanas.

En una intervención pública, el jefe de Estado se refirió a la crisis de la salud y, en medio de su discurso, afirmó que Laura Sarabia fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud.

Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia), eso fue un engaño, y se tiró como un año de la intervención (a las EPS) y la reforma a la salud”, dijo el presidente, refiriéndose al exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal.

“Los interventores fueron a hacer business con nosotros”, agregó. Además aseguró que en su mandato se ha “caído en varias trampas (..) usted no sabe cuánto me han traicionado”.

Ya no solo es una acusación grave contra una funcionaria activa, que está nombrada como embajadora de Colombia ante Reino Unido, sino que el mandatario reconoce que ha fracasado su modelo de salud.

Vea aquí: Gobierno Petro alista la prórroga de la emergencia económica; esto es lo que viene

La respuesta de Sarabia fue primero en redes diciendo que “mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Petro y el ministro de Salud (Guillermo A. Jaramillo) lo saben”.

Luego, su abogada Lina Sandoval Echavarría, hizo pública una carta en la que anuncian la entrega la Fiscalía conversaciones digitales que demostrarían que Sarabia no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Además, le insistió a la Fiscalía para que llame a declarar al presidente Gustavo Petro, lo que subió el tono de la ruptura. En la misiva, la abogada también pidió investigar “sobre la persona que le suministró de manera falsa la información”.

El saqueo a la salud

Hace un año se dio a conocer que una empresa creada hace más de cuatro años en España, y que fungía como casa matriz de 18 IPS colombianas, era sospechosa de participar en un entramado para captar recursos de la salud de manera irregular. De acuerdo con una investigación de La W, se trata de la firma Venum Investments 2020.

Las operaciones de dicha firma quedaron bajo la lupa porque, a diferencia de otras IPS afectadas por la desfinanciación, en los últimos años han recibido importantes giros económicos de parte del Estado. Dentro de las IPS afiliadas aparecen instituciones de Bogotá, Soacha, Boyacá y Armenia.

Relacionado: Gobierno Petro incumple por tercer año la meta de recaudo: faltaron $9,4 billones en impuestos en 2025

Esta supuesta “compañía de papel” hizo sus principales inversiones en Colombia cuando Gustavo Petro asumió la presidencia en 2022.

Sus movimientos le fueron advertidos al Primer Mandatario por el entonces superintendente de salud, Luis Carlos Leal, pero a este le pidieron la renuncia del cargo y no alcanzó a llevar las investigaciones a fondo, aunque sí expuso sus hallazgos a la Fiscalía. Presuntamente Sarabia estaría detrás de los hilos que movieron esos intereses.

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida