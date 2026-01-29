Otra ruptura en el Gobierno: Petro dice que Sarabia hizo perder un año de gestión de la salud y ella pide que lo llamen a declarar

El Gobierno enfrenta una nueva ruptura. Esta vez entre el presidente Gustavo Petro y Laura Sarabia, una de las personas que, hasta ahora, había sido una de sus funcionarias más cercanas. En una intervención pública, el jefe de Estado se refirió a la crisis de la salud y, en medio de su discurso, afirmó que Laura Sarabia fue quien llevó a la Superintendencia de Salud a los interventores señalados de participar en el desvío de recursos destinados al sistema de salud. “Usted se dejó engañar y lo primero que hicieron fue entregarle unas hojas de vida que yo no puse, pero dijeron que era yo, Laura (Sarabia), eso fue un engaño, y se tiró como un año de la intervención (a las EPS) y la reforma a la salud”, dijo el presidente, refiriéndose al exsuperintendente de salud Luis Carlos Leal.

“Los interventores fueron a hacer business con nosotros”, agregó. Además aseguró que en su mandato se ha “caído en varias trampas (..) usted no sabe cuánto me han traicionado”. Ya no solo es una acusación grave contra una funcionaria activa, que está nombrada como embajadora de Colombia ante Reino Unido, sino que el mandatario reconoce que ha fracasado su modelo de salud. Vea aquí: Gobierno Petro alista la prórroga de la emergencia económica; esto es lo que viene La respuesta de Sarabia fue primero en redes diciendo que “mi gestión fue trazable y está documentada en chats. No participé en la designación de interventores en salud, como lo he dicho desde hace más de un año. El presidente Petro y el ministro de Salud (Guillermo A. Jaramillo) lo saben”. Luego, su abogada Lina Sandoval Echavarría, hizo pública una carta en la que anuncian la entrega la Fiscalía conversaciones digitales que demostrarían que Sarabia no tuvo injerencia en la designación de interventores en salud. Además, le insistió a la Fiscalía para que llame a declarar al presidente Gustavo Petro, lo que subió el tono de la ruptura. En la misiva, la abogada también pidió investigar “sobre la persona que le suministró de manera falsa la información”.

El saqueo a la salud