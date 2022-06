Son cientos de horas de reuniones en las que se escucha cómo Roy Barreras, con la anuencia del candidato, plantea una estrategia para “desmontar” a los contradictores. Hablan de una “irregularidad”. Escándalo.

Un nuevo escándalo se cierne sobre el candidato Gustavo Petro y su movimiento, el Pacto Histórico, tras la revelación de una serie de videos por parte de la Revista Semana. En estos se muestra la estrategia de la campaña para enlodar adversarios, mover bodegas y tendencias de redes sociales en su contra, y otras confesiones de un modus operandi que incluyó supuestas visitas a extraditables. Aunque los ataques y el “análisis” en política son normales –como lo ha querido mostrar la campaña–, los límites con lo ilegal ahora son difusos. En esta oportunidad el objetivo era “desmontar” a los contradictores; acabarlos.

Todo esto derivó en una denuncia penal de Federico Gutiérrez en contra de Petro en la Corte Suprema; en la cancelación de viajes por parte de Rodolfo Hernández, quien teme por su vida; en la casi que confesión de una presunta irregularidad con la aparente financiación del empresario barranquillero Christian Daes a la campaña; y en una tajante respuesta de rechazo por parte del Gobierno de Iván Duque, al que el exalcalde de Bogotá culpó de las filtraciones. El protagonista de este controvertido episodio –que estalló a menos de dos semanas de la segunda vuela– es Roy Barreras, senador reelecto del Pacto Histórico. Él aparece en las imágenes reveladas por Semana como el cerebro detrás de múltiples acciones antiéticas para destruir al centro, lo que revivió las palabras de Isabel Zuleta, quien hablaba de que ya habían “quemado” a Sergio Fajardo. También es Roy el que coordinó la contención de escándalos.

En una de las grabaciones, el senador habla sobre unas visitas de “dirigentes” del Pacto (Piedad Córdoba) a extraditables “ofreciéndoles la no extradición”. Barreras –quien no da mayores detalles sobre los encuentros de los que tendría información Estados Unidos– exhorta a sus coequiperos a desacreditar cualquier versión que se conozca. Aunque no parece tratarse de lo mismo, sin duda recuerda al escándalo del “perdón social” y a las visitas de Juan Fernando Petro, hermano del candidato –a quien en otra grabación tildan de “güevón”–, a la cárcel La Picota. Por otro lado, con los videos también quedó en evidencia que los señalamientos sobre las bodegas y la manipulación general del electorado en las redes es una estrategia de guerra sucia que aplican desde la huestes de Petro. Sebastián Guanumen, que trabaja en las redes sociales de la campaña, fue grabado mientras planeaba una movida de desprestigio en contra de Gutiérrez, mostrándolo como un “depravado”.

Expertos consultados por EL COLOMBIANO coinciden en que es normal exaltar los defectos de los adversarios en las campañas, pero –según Juan Camilo Suárez, presidente de la agencia Isobar–, “crear realidades a toda costa” no es algo común. Se trata de un capítulo reprochable de la política impuesta por el petrismo en redes: crear redes de información que destacan una realidad que no es verídica. A pesar de la gravedad de lo conocido, desde el petrismo sostienen que no hay delito y, en cambio, quieren que la Fiscalía investigue la supuesta chuzada a la campaña. Incluso, Petro dijo que si aparece en las grabaciones alguna prueba de que se cometió una irregularidad, está dispuesto a renunciar a su candidatura. Para él, detrás de todo está el Gobierno. “Ahí hay una tendencia clara de buscar responsabilidades ajenas en filtraciones internas”, le contestó este jueves Daniel Palacios, ministro del Interior ¿Se admitió irregularidad en la financiación?

En uno de los polémicos videos quedó grabada una conversación entre Gustavo Petro, Verónica Alcocer y varios asesores entre octubre y diciembre de 2021. Es uno de los episodios más álgidos en esta novela de filtraciones, pues queda la duda de si hubo financiación irregular a la campaña de Petro. Más aún, porque él mismo dijo que está dispuesto a renunciar si se prueba que cometió un delito. El tema central de la charla era María Antonia Pardo, quien fue jefa de comunicaciones de Petro entre mayo y diciembre del año pasado. Pardo, al parecer, se había convertido en una piedra en el zapato para el Pacto Histórico.

Según dicen, quieren desvincularla de su equipo porque no está alineada con los objetivos de comunicación que tienen. La señalan de hacer lo que “a ella le parece”. Ante esta situación, el candidato presidencial del Pacto Histórico advirtió que despedir a Pardo podía traerles problemas legales. “Una pregunta jurídica...”, enunció Petro. “¿Ustedes hicieron un contrato? Si hicieron un contrato, ¿con quién y cuál es el objeto?”, les preguntó a sus asesores. Según explicó, para ese momento no habían comenzado oficialmente las campañas presidenciales, por lo cual Pardo podía quejarse. “Podría se difícil de resolver jurídicamente, entonces no sé si se firmó un contrato”, añadió Petro. A esta duda, uno de los asesores, llamado Eduardo Ávila, le contestó que con Pardo no se había firmado contrato, porque a ella le pagaba directamente el empresario Cristian Daes. “Daes fue quien la contrató, le paga su salario y el de su equipo”, puntualizó. En adelante, la conversación se centra en cómo le explicarán a Daes que Pardo ya no estará con el equipo de Petro. “A Daes lo que hay que explicarle es que o lo maneja bien, o el titular que puede haber es ‘Daes está financiando irregularmente la campaña de Petro’”, dijo Xavier Vendrell, un asesor español. La frase deja entrever la posibilidad de que se haya cometido una irregularidad en la antesala de la campaña, algo que pondría aún más en aprietos al Pacto Histórico. “Le solicito a Vicky que saque una sola grabación mia en mis reuniones internas de las cuales posee todas las grabaciones donde indique o cometa un delito”, dijo Petro aludiendo a Vicky Dávila. “Estoy dispuesto a renunciar a mi campaña si eso sucede”. agregó. El plan del Pacto para “desmontar” a Gaviria

“Desmontar la amenaza”. Esa fue la meta que se puso Roy Barreras, jefe de debate de Senado del Pacto Histórico, para acabar con la candidatura del exministro de Salud Alejandro Gaviria, ahora su coequipero. Esa frase la dijo el senador electo en una reunión –a la que asistió Petro– grabada y filtrada a medios, en la que se refiere a la posibilidad de dividir al centro político; a “coger” o no a Sergio Fajardo para su movimiento y a Gaviria como un contendor fuerte al que hay que destruir. Paradójicamente, este último le dio su espaldarazo al candidato de izquierda hace no más de una semana. Aunque se desconoce la fecha de la grabación, el encuentro tuvo lugar antes de las consultas de coaliciones del 13 de marzo, cuando no se sabía que Gaviria perdería contra Fajardo, quien obtuvo algo más de 723 mil votos. “Tenemos que irnos al ataque contra Alejandro Gaviria y no puede ser Petro el que lo ataque. Él no lo puede tratar mal, pero yo sí lo puedo tratar mal”, concluye Barreras.

Si bien en público el senador ha dicho que estima al exministro de Salud, como se evidencia en el video no tuvo reparos para atacarlo con fines políticos. Por eso, lo criticó duramente en redes sociales, después de meses de intentar llevarlo al Pacto Histórico sin éxito (para ese momento). A pesar de los agravios en su contra, el también exrector de la Universidad de Los Andes dijo que los ataques le habían dolido, pero que no tiene pensado quedarse “rumiando rencores”. Por el contrario, Sergio Fajardo cuestionó a sus contendores, poco después de anunciar que no apoyará a ningún candidato el 19 de junio: “Dividen tareas en privado, para que unos aparezcan como ángeles en público. Falsos”, trinó. Con este episodio, cuesta no recordar las palabras de Isabel Zuleta, senadora electa del Pacto, quien reveló el plan de “quemar” al exgobernador, que cuatro años atrás fue una de las mayores amenazas para la aspiración de Petro. La revelación generó una ola de indignación contra la campaña del Pacto Histórico, desde la cual han esquivado el debate ético derivado de los audios y acusado a otros de haberlos chuzado . Roy quería una declaración de La Oficina contra ‘Fico’

Federico Gutiérrez, una de las figuras mencionadas en los videos de la campaña de Gustavo Petro, amplió una denuncia penal contra el candidato del Pacto Histórico ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. La interpuso después de que se conocieran dos videos en los que se referían a él. En uno se ve al senador electo Roy Barreras en una conversación virtual con varias personas, entre ellas el senador liberal Luis Fernando Velasco. Barreras decía que había que “ir al ataque” contra la campaña de Gutiérrez. Y aseguraba que tenía “material” sobre el exalcalde de Medellín, que incluía testimonios de Julio Perdomo, señalado cabecilla de la Oficina. En el video, Roy invitaba a pasar a la ofensiva “consiguiendo la declaración firmada de (inaudible) y del vinculo de Federico con la Oficina, cómo montaban los operativos como falsos positivos judiciales”, decía Barreras. Sus declaraciones se sumaron a otro video en el cual se oye a un politólogo llamado Sebastián Guanumen fraguando un plan para debilitar la imagen pública de “Fico”. La idea era distribuir contenido en redes sociales, como WhatsApp y Telegram, con cuatro mensajes: compartir supuestos nexos de Gutiérrez con el narcotráfico, señalar que tuvo una mala gerencia en la Alcaldía de Medellín, cuestionar “las redes de poder” que estaban en su campaña y venderlo como “una marioneta”.

Ampliación de la denuncia Gutiérrez calificó a los aliados de Petro que estaban haciendo campaña sucia en su contra como una “banda criminal”. Sostuvo que el 11 de mayo, antes de la primera vuelta, ya habían presentado una denuncia porque tenían indicios de que miembros del Pacto estaban enlodando su nombre. “Demostrábamos cómo de manera sistemática desde la campaña de Gustavo Petro y de su banda criminal hacían montajes para afectar nuestro nombre”, dijo Gutiérrez. “El juego sucio lo hicieron muchos otros. También lo hizo la campaña de (Sergio) Fajardo, Rodolfo también difamó”, apuntó Gutiérrez, pero dijo que ellos no habían hablado con criminales condenados, como sí hicieron algunos miembros del Pacto Histórico. Si bien el excandidato no especificó cuál fue el delito por el que denunció a Petro y a su equipo, dijo que no son correctos los supuestos acercamientos que han tenido en esa campaña con criminales . Reconocen acuerdos con los extraditables

“Hay visitas a las cárceles, al pabellón de extraditables”, reconoció el senador electo del Pacto Histórico, Roy Barreras, en una de las controvertidas grabaciones filtradas. La hipótesis más fuerte es que se refiere a Piedad Córdoba, quien efectivamente registró visitas al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá (ver foto). Barreras les explica a varias figuras políticas, entre ellas la exministra y también senadora electa Clara López, cómo actuar frente al colosal escándalo que se está cocinando. “Eso lo van a sacar pronto. Hay que estallarlo, como cuando tú estallas un explosivo de forma controlada”, agregó el congresista. La declaraciones filtradas del senador del Pacto Histórico se habrían dado a principios de abril, previo a que se desatara la tormenta política por el escándalo del “perdón social” y antes de que se conocieran las visitas de Piedad Córdoba a La Picota. Aunque Barreras se refiere a “extraditables”, a mediados de abril se supo que el hermano del candidato presidencial Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, visitó a varios presos por corrupción en La Picota. Entre ellos estaba Iván Moreno, el hermano del exalcalde de Bogotá, Samuel Moreno, ambos condenados por el escándalo de corrupción del Carrusel de la contratación en Bogotá. El episodio generó un fuerte choque entre Barreras y el hermano de Petro, pues el primero dijo que el segundo había “dado papaya”. El hermano de Petro luego señaló que Barreras era un miembro de la “burocracia”. En todo caso, frente a las críticas que han suscitado las declaraciones filtradas de Barreras a las cárceles, el Pacto Histórico ha tratado de señalar que los videos aparecieron después del escándalo y no antes. El propio Gustavo Petro advirtió: “Hablamos es de defendernos de un ataque mentiroso despues que la prensa lo hizo público” . El Pacto es una “banda criminal”: Rodolfo El candidato presidencial Rodolfo Hernández, quien no estuvo involucrado en el escándalo de los llamados ‘petrovideos’ y actualmente está en Miami, tildó a los integrantes del Pacto Histórico de “banda criminal” y dijo, aparte, que hay un plan para matarlo. El Gobierno le prometió garantizar su seguridad.

Hernández está adelantando agenda en Estados Unidos y, desde ese país, emitió un comunicado en el que afirmó que el petrismo no tiene límites, “que están dispuestos a hacer cualquier cosa para llegar al poder, a pasar por encima de cualquier persona, a romper cualquier principio”. Por eso, anotó que tiene certeza sobre el riesgo que corre su vida y canceló todas sus apariciones públicas para protegerse, pues según él, quieren asesinarlo “no a plomo”, sino “a cuchillo”. “¿Por qué a cuchillo? Porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme o vamos a un salón como este(...) me están diciendo que me van a apuñalar por el medio. Y soy tan salado que no me muero y quedo en silla de ruedas”, alertó en sus redes sociales, ocasionando revuelo. Incluso, informó que no tenía planeado regresar a Colombia por este motivo, y aprovechó para hablar del riesgo latente de que “acaben con la democracia”.

Tras conocerse su denuncia, el ministro del Interior, Daniel Palacios, lo contactó para agendar una reunión a su regreso al país y escuchar la información que tiene sobre las amenazas en su contra. “Cualquier amenaza a un candidato presidencial, teniendo información el Gobierno, los organismos de inteligencia, o no, se toma con absoluta seriedad para poder investigarlas”, sostuvo el funcionario y poco después, Hernández dio a conocer que volvería al país, por el parte de tranquilidad que recibió . “Una persona mitómana”: Galán sobre Petro En medio del escándalo sobre la campaña sucia del Pacto Histórico para destruir a sus contendores, estalló otra controversia entre Gustavo Petro y Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo.

El candidato presidencial sostuvo, aunque sin prueba alguna, que el ex precandidato presidencial le había pedido varios favores a cambio de darle su apoyo de cara al 19 de junio. Y este no tardó en llamarlo “mitómano”. Días atrás, Galán se reunió con Rodolfo Hernández y Petro para decidir a quién apoyaría con la colectividad para la segunda vuelta, después de la derrota de Sergio Fajardo el 29 de mayo. Después de los encuentros se decantó por el bumangués, asegurando, entre otras cosas, que Petro le había contado de su intención de importar petróleo venezolano en un eventual gobierno. De inmediato, Petro comenzó a el contraataque. Primero negó la revelación sobre el crudo del país vecino y después aseguró que, en realidad, Galán le había pedido favores a cambio de su espaldarazo. Según él, este le solicitó el apoyo a su hermano Carlos Fernando Galán para su próxima candidatura a la Alcaldía de Bogotá; ayuda financiera para subsanar las deudas del partido y el manejo de la Cancillería si ganara las elecciones a la Presidencia. “Se mostró muy interesado en que él pudiera manejar las relaciones internacionales de Colombia”, dijo Petro en Blu Radio. Juan Manuel Galán reaccionó con furia a las acusaciones presuntamente calumniosas del candidato del Pacto Histórico, diciendo que las intenciones detrás de esas declaraciones son asesinarlos moralmente.

“Una persona mitómana en la Presidencia de la República es un peligro para la democracia. Los colombianos debemos pensar con mucho cuidado si queremos que las mentiras de Gustavo Petro gobiernen a nuestro país”, trinó Galán.