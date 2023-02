“Cuando usted se enfrenta a una mentalidad como la de Petro, pone en riesgo la estabilidad de una sociedad. Si bien hay que hacer reformas, no se puede tirar por la borda un sistema que es considerado como de los más solidarios del mundo. Va a someternos a unos cambios para los que ellos no tienen la preparación suficiente.

“Más que se manifiesten por un sentido de país, lo hacen por sus intereses. Dilian Francisca es médica, lo mismo que Roy Barreras, César Gaviria es el autor de la Ley 100. Entre las EPS hay multinacionales, tienen capital extranjero, Colombia tiene la responsabilidad de responder porque debe dar unos mínimos de seguridad jurídica. No sé si la mermelada dé para que ellos terminen plegándose a las decisiones de Petro o si los intereses son tan grandes y la presión gremial es tan fuerte que no le pasen las reformas”.

Habló del legado de Uribe. ¿Quién lo tiene en sus manos?

“Lo tiene la memoria de todos los que no olvidan cómo sacó a Colombia del secuestro. También está en los que lo han acompañado, que siguen estando allí y que de alguna manera representamos la confianza del ciudadano en que este país vuelva y si enderece. No puedo decir que yo soy la depositaria del legado de Uribe porque hay protagonistas que han sido relevantes también. Lo importante es hacer equipo”.

¿La paz con el ELN va a tener impunidad?

“Todo tipo de acuerdo de paz trae impunidad”.

¿Entonces habría que hacer la guerra?

“No es hacer la guerra. ¿Llegaron a desplazar una comunidad entonces no puedo enfrentarlos con el uso legítimo de la fuerza? Los Estados existen para darle protección a sus ciudadanos. Mi pelea no es por mantener una guerra, sino porque usted sí pueda hacer acuerdos de paz con límites. Ojalá les vaya bien con el ELN, yo personalmente creo que no van a terminar en ningún lado porque mientras distraen ellos avanzan”.

Si les va mal, ¿eso afecta la imagen de Lafaurie como la persona de la oposición que aceptó estar ahí?

“Lo que él haga me afecta a mí. Incluso, esto terminó afectándome en la línea más dura que me apoya de quienes son mucho más severos que yo. No tengo el rótulo que me han puesto los medios y los adversarios, puedo llegar a acuerdos, pero hay puntos que para mí no son negociables. Usan a José Félix para darle un respiro a un proceso que a la gente ya no le interesa, pero él no es tonto” .