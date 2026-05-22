“¿Tomamos café?”: Invitación de Paloma a Fajardo tras resultados de encuesta Invamer

Los resultados de la última encuesta realizada por Invamer dejaron golpeada la campaña de la candidata uribista Paloma Valencia. No solo cayó 5,8 % en la intención de voto, sino que su rival directo para el paso a segunda vuelta, el abogado Abelardo de la Espriella, creció un 10,1 % y le saca más del doble de porcentaje, con un 31,6 %.
Ante este panorama, el camino que eligió, hasta ahora, fue hacerle un guiño a Sergio Farjardo, a quien calificó como “gente que vale tanto” y que “le ha aportado tanto a este país” en un video que compartió en su cuenta de X (antiguo Twitter).
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Los piropos políticos de Valencia al exgobernador de Antioquia terminaron en que lo invitó a que se tomaran un café, en búsqueda de “construir futuro”.