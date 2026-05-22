El boom de freelancers y pagos del exterior a Colombia movilizó US$125 millones en 2026: Global66

Colombia movilizó más de US$125 millones en transferencias internacionales durante el primer trimestre de 2026 a través de la fintech Global66, según datos entregados por la compañía a EL COLOMBIANO. El volumen supera en 2,5 veces el registrado en el mismo periodo de 2025 y en siete veces el de 2024, lo que convierte al país en el mercado de mayor crecimiento del portafolio regional de la plataforma. Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, visitó Medellín como conferencista en un evento de empresarios para hablar sobre stablecoins, infraestructura de pagos y el papel de la inteligencia artificial en la industria financiera. En una conversación con este medio, describió los factores detrás del crecimiento y explicó cómo los colombianos, empresas y freelancers están reconfigurando su relación con las divisas. Lea más: Remesas que entran al país aumentaron un 90% en seis años y superan la IED en 2026

Rodrigo Lama.

Colombia, segundo mercado regional de Global66

La participación de Colombia en el flujo total de la plataforma llegó al 25% en el primer trimestre del año, posición que solo supera Chile dentro del portafolio de la fintech latinoamericana. “Colombia demostró en este trimestre que su potencial no era una proyección optimista, era la realidad esperando que le diéramos las herramientas correctas. Multiplicamos por más de siete el volumen en dos años. Y recién estamos comenzando”, dijo Lama. También atribuyó el avance a dos factores simultáneos: el crecimiento de la migración, que impulsa el envío de remesas hacia familias en el país, y la consolidación de Colombia como exportador de servicios y talento hacia el resto de América Latina, Estados Unidos y Europa. Según el Banco de la República, en marzo de 2026 el ingreso por flujo de divisas por concepto de remesas alcanzó los US$1.233 millones, un nivel que no tenía precedentes. Lama precisó que el crecimiento del 600% al que hace referencia corresponde exclusivamente al desempeño de Global66, no al total del mercado. Dentro del volumen procesado por la plataforma, el 32% corresponde a cobros internacionales liquidados en pesos, pagos que empresas, profesionales independientes y freelancers reciben del exterior y convierten a moneda local sin necesidad de abrir cuentas fuera del país. Los principales destinos de los flujos salientes desde Colombia fueron España, con el 35% del volumen; Estados Unidos, con el 27%; México, con el 14%, y Brasil, con el 9%. Los casos de uso dominantes incluyen pago de estudios en el exterior, servicios profesionales a plataformas digitales y operaciones con proveedores tecnológicos. El patrón coincide con las cifras del Dane para enero de 2026, donde otros servicios empresariales crecieron 21,5% anual y los servicios de telecomunicaciones e informática aumentaron 9,4%.

Hacia dónde se mueve el dinerode los colombianos.

El segmento empresarial, el motor que más aceleró

El volumen de la Cuenta Global Business en Colombia se multiplicó por cinco frente al primer trimestre de 2025. Lama señala que las empresas colombianas con operación internacional enfrentan una presión creciente para gestionar tipo de cambio, pagos a proveedores y control del gasto en varias monedas al mismo tiempo. “El primer trimestre confirmó que Colombia tiene la escala para ser tan relevante como Chile en el mediano plazo dentro del portafolio regional. La combinación de profesionales que facturan en divisas, empresas con operación internacional creciente y un segmento corporativo que se multiplicó por cinco en doce meses explica por qué el país pasó de ser un mercado emergente para Global66 a un motor de crecimiento del grupo”, agregó Lama. La Smart Card internacional, que detecta automáticamente la moneda de cada compra para evitar recargos por conversión, también creció 2,5 veces en el año: de US$6,5 millones en primer trimestre 2025 a US$16,5 millones en 2026.

Uno de los temas centrales de la presentación de Lama en Medellín fue el papel de los activos digitales estables, conocidos como stablecoins, en la infraestructura de pagos globales. A diferencia del bitcoin, cuyo precio fluctúa de forma pronunciada, una stablecoin es un activo digital respaldado uno a uno por un dólar real. Los dos más usados en la plataforma son el USDT y el USDC. “Son activos de bajo riesgo que no tienen la volatilidad de otros activos digitales porque se comportan como el dólar o el euro”, explicó Lama. Global66, según su vocero, actúa como puente entre el activo digital y la moneda fiduciaria, recibe stablecoins de terceros y las convierte de forma inmediata en dólares reales, o transforma dólares en activos digitales cuando el cliente necesita pagar en esa modalidad. La plataforma no almacena los activos digitales en billeteras propias; los usa como mecanismo de intercambio. En contexto: Bitcoin se valoriza casi 100% en el último año y marca nuevo récord de 125.000 dólares Para las empresas, el mecanismo permite recibir pagos de clientes en el exterior que prefieren pagar en stablecoins, convertir ese activo en dólares y, si es necesario, traducirlos a pesos para cubrir gastos locales. Para las personas, el caso más frecuente es el pago de cursos o servicios en plataformas internacionales. Sectores con mayor adopción tecnológica, como el de educación en línea, ya admiten pagos en activos digitales estables, lo que elimina las barreras del sistema bancario tradicional.

Fintech y bancarización: el espacio que los grandes bancos no cubren

Lama vinculó el crecimiento de Global66 con la madurez del ecosistema fintech colombiano, que registra el mayor ritmo de expansión en América. Los grandes bancos del país concentran entre el 75% y el 80% de los depósitos, lo que deja un margen amplio para que nuevos actores amplíen el acceso a servicios financieros internacionales. “Existen nuevos actores que entregan mayor acceso a través de cuentas y billeteras digitales. Eso ha hecho que el mercado crezca gracias a que la industria fintech está disminuyendo las barreras de entrada”, afirmó Lama. Las proyecciones de crecimiento de la compañía para Colombia son, según el ejecutivo, “bastante agresivas” para los próximos años. La adopción de sus productos creció 2,5 veces en el último año frente al periodo anterior, y cada ciclo supera al anterior. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí

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