El boom de freelancers y pagos del exterior a Colombia movilizó US$125 millones en 2026: Global66

Colombia movilizó más de US$125 millones en transferencias internacionales durante el primer trimestre de 2026 a través de la fintech Global66, según datos entregados por la compañía a EL COLOMBIANO.
El volumen supera en 2,5 veces el registrado en el mismo periodo de 2025 y en siete veces el de 2024, lo que convierte al país en el mercado de mayor crecimiento del portafolio regional de la plataforma.
Rodrigo Lama, chief business officer de Global66, visitó Medellín como conferencista en un evento de empresarios para hablar sobre stablecoins, infraestructura de pagos y el papel de la inteligencia artificial en la industria financiera.
En una conversación con este medio, describió los factores detrás del crecimiento y explicó cómo los colombianos, empresas y freelancers están reconfigurando su relación con las divisas.
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