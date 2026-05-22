¿Por qué el Suroeste antioqueño puede ser el próximo milagro económico de Colombia?

Un estudio de EConcept con 4.000 simulaciones demostró que la minería de cobre del proyecto Quebradona no compite con la agricultura del Suroeste de Antioquia y podría generar $5,2 billones en impuestos para Colombia.
Así lo dio a conocer Juan Carlos Echeverry, exministro de Hacienda y actual presidente del Banco de Bogotá, quien presentó ante empresarios, periodistas y exfuncionarios el estudio “Del cobre al bienestar”, una consultoría que encargó la Minera de Cobre Quebradona (MCQ), filial de AngloGold Ashanti.
La pregunta que se hizo el estudio fue: ¿puede la minería industrial convivir con el aguacate, el tomate y el turismo? Según las simulaciones, la respuesta es sí y puede potenciarse mutuamente.
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Cabe recordar que, en diciembre de 2025, la Agencia Nacional de Minería (ANM) negó la prórroga solicitada por Minera de Cobre Quebradona S.A.S. para continuar en la etapa de exploración del título minero ubicado entre los municipios de Jericó y Támesis, en el Suroeste antioqueño. La decisión, tomada tras un análisis técnico y jurídico, marca un nuevo revés para el proyecto minero.