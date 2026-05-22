Anla instalará una mesa técnica con Hidroituango para revisar medidas ante riesgo de El Niño

Luego de que EPM hiciera pública su preocupación por la suerte de Hidroituango durante el próximo fenómeno de El Niño, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció la instalación de una mesa técnica para que la hidroeléctrica pueda aprovechar al máximo su capacidad.
El anuncio fue realizado por la autoridad ambiental este viernes, señalando que en dicho espacio sus funcionarios se sentarán con EPM para que la compañía pueda cumplir con varios requisitos que tiene pendientes para poder subir el nivel de su embalse.
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Las preocupaciones que rondan en esa central de generación de energía se hicieron públicas desde el pasado 13 de mayo, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió en la asamblea de la Andi a la incertidumbre energética que hay para el segundo semestre de este año.
Cabe recordar que múltiples organismos internacionales, sumados al Ideam en Colombia, han advertido de la alta probabilidad de que en el segundo semestre de este año se presente un fenómeno de El Niño más severo de lo habitual, en el que hay una gran posibilidad de que se reduzca ostensiblemente el nivel de los embalses y hasta haya racionamiento de energía.