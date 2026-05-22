Anla instalará una mesa técnica con Hidroituango para revisar medidas ante riesgo de El Niño

Luego de que EPM hiciera pública su preocupación por la suerte de Hidroituango durante el próximo fenómeno de El Niño, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) anunció la instalación de una mesa técnica para que la hidroeléctrica pueda aprovechar al máximo su capacidad. El anuncio fue realizado por la autoridad ambiental este viernes, señalando que en dicho espacio sus funcionarios se sentarán con EPM para que la compañía pueda cumplir con varios requisitos que tiene pendientes para poder subir el nivel de su embalse. Le puede interesar: EPM no necesita permiso para subir nivel de Hidroituango, pero no cumple requisitos: Anla Las preocupaciones que rondan en esa central de generación de energía se hicieron públicas desde el pasado 13 de mayo, cuando el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirió en la asamblea de la Andi a la incertidumbre energética que hay para el segundo semestre de este año. Cabe recordar que múltiples organismos internacionales, sumados al Ideam en Colombia, han advertido de la alta probabilidad de que en el segundo semestre de este año se presente un fenómeno de El Niño más severo de lo habitual, en el que hay una gran posibilidad de que se reduzca ostensiblemente el nivel de los embalses y hasta haya racionamiento de energía.

En su intervención, Rendón recordó que, aunque el embalse de Hidroituango tiene una cota máxima de 420 metros sobre el nivel del mar, la hidroeléctrica está operando solamente hasta la cota 408, debido a restricciones en sus permisos ambientales. Luego, EPM entregó más claridad sobre la situación e indicó que el problema de fondo consistía en un proceso de tala que debía realizarse en la zona del embalse que se inundaría en caso de subir su nivel hasta la cota 420, proceso que estaría frenado por permisos pendientes con la Anla. Lea además: Para evitar apagón por ‘El Niño’, gobernador pide autorizar que Hidroituango embalse más agua “Hoy estamos operando hasta la cota 408 o 409, en ese rango, porque nos hace falta hacer la remoción de la cobertura vegetal en las laderas del embalse, que nos permita subir ese nivel sin que ese material orgánico quede sumergido en el agua. Necesitamos, mediante un trámite de cambio menor en la licencia, que nos autoricen hacer la remoción de la cobertura vegetal en unas 68 hectáreas”, señaló Alberto Mejía Reyes, gerente de Generación de Energía de EPM. “Al tener el embalse en un nivel más alto, la presión del agua que entra a las turbinas es mayor; con más presión podemos entregar incluso más megavatios porque hay más fuerza del agua al contar con mayor capacidad almacenada en el embalse”, añadió Mejía.