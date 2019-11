Partidos evalúan sus resultados

“Asumo toda la responsabilidad de lo que pasó en las elecciones”, indica el líder natural del uribismo, pues a pesar de que los números mejoraron frente a 2015, a su juicio no cumplió con la meta, pues era la colectividad llamada a consolidar poder local y dar un golpe sobre la mesa, pero perdió la Alcaldía de Medellín y la de Bogotá. “Las grandes expectativas no se lograron”, dice el expresidente. No obstante, destaca que “tuvo un avance frente a 2015” en diputados, concejales y ediles. Finalmente, invita a “apoyar a los mandatarios regionales o locales, o tener independencia constructiva”.

“El balance es bueno, no es para lanzar voladores, pero salimos bien librados, mejoramos en toda la representación, teníamos dos gobernaciones y elegimos seis y cuatro alcaldes con aval principal conservador”, dice el presidente de la colectividad. No obstante, afirma que los partidos no tienen un crecimiento de militantes y simpatizantes, pues “están estancados hace rato”, mientras que los movimientos por firmas “sacaron una buena votación, aunque es dispersa. Lo que hoy lograron mañana no lo tienen”, estos tienen unidad y se conforman para un debate electoral. Finalmente, resalta que para reinventarse el conservatismo tiene que estudiar los problemas reales de la gente.